El document del Pla Estratègic de Pediatria de Balears proposa 216 accions per a l'atenció pediàtrica de salut

Gómez expressa preocupació per la necessitat de pediatres i es compromet a adoptar mesures per revertir la situació

El grup promotor del Pla Estratègic de Pediatria de Balears ha proposat 216 accions en el document marc que està elaborant per planificar l'atenció pediàtrica de salut.

La Conselleria de Salut va reunir el dijous passat a aquest grup, format per 27 experts de tots els àmbits assistencials i professionals implicats en l'atenció pediàtrica, i de les societats científiques de Pediatria, de Medicina Familiar i Comunitària, d'Infermeria Pediàtrica i d'Infermeria Comunitària.

En el document estratègic han participat més de 80 professionals de les Illes, segons ha informat la Conselleria aquest dilluns en una nota de premsa.

El document identifica en aquests moments quatre àrees estratègiques que aborden aspectes sobre el model organitzatiu; la coordinació, la comunicació i els protocols; la formació i la docència i, finalment, els sistemes d'informació i tecnologies de la comunicació. Per abordar aquestes quatre àrees es desenvolupen 11 línies i 33 objectius estratègics que es concreten en una proposta de 216 accions per desenvolupar.

A l'inici de la reunió la consellera de Salut, Patricia Gómez, va recalcar la importància del document per a la planificació de l'atenció pediàtrica a les Illes a curt i mitjà termini.

La consellera va ressaltar el paper dels pediatres i va expressar la seva preocupació per la necessitat actual de pediatres i altres professionals, per la qual cosa es va comprometre a adoptar mesures per revertir aquesta situació. A més, va valorar la tasca dels metges de família que atenen a la població infantil en les consultes d'atenció primària.