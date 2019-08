Una dona bolca amb el seu cotxe a la carretera de Pollença i és rescatada pels Bombers

Publicado 28/8/2019 12:07:52 CET

La dona ha rebut atenció mèdica

PALMA DE MALLORCA, 28 Ag. (EUROPA PRESS) -

Una dona d'uns 45 anys ha bolcat aquest dimecres amb el seu cotxe a la carretera de Pollença (Ma.-2200) a l'altura de Crestatx i ha hagut de ser rescatada pels Bombers, després d'haver quedat atrapada en el vehicle.

Segons han informat fonts dels Bombers de Mallorca a Europa Press, l'accident ha tingut lloc a les 09.30 hores de forma casual, és a dir, sense que la conductora col·lisionés amb cap altre vehicle.

La dona no podia sortir del cotxe, per la qual cosa efectius de Bombers desplaçats des del Parc d'Inca han hagut de treure-la. Ha rebut atenció mèdica com a conseqüència de l'accident.