Dos avions i dos helicòpters actuen contra un incendi forestal de nivell 0 a Palma

Publicado 1/7/2019 17:39:49 CET

Incendi forestal de nivell 0 a Palma IBANAT

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos avions i dos helicòpters actuen en aquests moments contra un incendi forestal de nivell 0 declarat a Cala Major, dins del terme municipal de Palma.

L'incendi ha estat confirmat aquesta tarda, segons ha indicat l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) en el seu compte oficial de Twitter, i sobre ell treballen diferents mitjans de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear.

Així mateix, també s'ha destinat una autobomba, 15 brigadistes, dos agents de Medi Ambient i dos tècnics, als quals s'han sumat tres unitats de Bombers de Palma, amb nou operatius mobilitzats des de Sa Teulera. Els Bombers han rebut l'avís sobre les 15.00 hores i l'incendi ha estat estabilitzat a les 17.07 hores. L'accés a la zona per part dels efectius ha estat complicat.

Segons fonts de Bombers, els accessos a l'autopista estan tancats a la sortida del túnel de Gènova cap a Cala Major i a la incorporació des de Cala Major a l'autopista.

El nivell 0 correspon als incendis forestals que poden ser controlats amb els mitjans previstos en el Pla Especial d'Emergència per a aquest tipus de focs, i que, fins i tot en l'evolució més desfavorable, no suposen perill per a persones ni béns.

Aquest dilluns, a les 13.57 hores, s'ha extingit un altre incendi forestal, a Son Mercadal (Porreres, Mallorca), després de cremar 0,012 hectàrees de pineda.

TEMPORADA D'ALT RISC D'INCENDI FORESTAL

La temporada d'alt risc d'incendi forestal es va iniciar l'1 de maig i es perllonga fins al 15 d'octubre. En aquesta època no es permet fer foc en cap terreny forestal de Balears ni a menys de 500 metres d'aquests, a excepció de qui disposi d'una autorització administrativa especial per a cada activitat.

Enguany, per reforçar la seguretat dels treballadors, van entrar a formar part de l'operatiu dues noves autobombes a la flota dels mitjans terrestres. També es van afegir mascarilles de doble filtre per prevenir els efectes dels gasos durant l'extinció dels incendis. A més, ja és el segon any que els treballadors poden comptar amb un preparador físic a cada illa.

La Comunitat Autònoma compte en l'operatiu antiincendi forestals amb 350 efectius especialitzats de l'Ibanat, els agents de medi ambient i personal tècnic forestal de la Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb el suport dels mitjans d'extinció de diferents bases aèries.