Educació es reuneix amb representants d'escoletes de 0 a 3 anys per explicar-los les novetats del proper curs

Publicado 29/3/2019 17:02:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, s'ha reunit aquest divendres amb representants dels centres d'educació infantil de 0 a 3 anys de Mallorca amb l'objectiu d'explicar-los les novetats previstes per a proper curs 2019/20, entre les quals es troba l'ampliació de les ajudes de menjador i la implantació de les ajudes a l'escolarització a centres privats.

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que, en aquest sentit, tant les ajudes individuals de menjador com altres ajudes, beques i bonificacions de les quotes d'escolarització seran per a centres privats amb les mateixes condicions que a les escoles infantils públiques.

A més, s'han previst ajudes per a la regularització de places de primer cicle d'educació infantil dirigides a centres que atenen alumnat menors de 3 anys sense estar reconeguts com a centres educatius i també es convoquen ajudes per escoletes municipals per a l'escolarització de les famílies en risc d'exclusió social.

El pressupost del 2019 de la Conselleria ja preveu per a la Direcció general d'Innovació i Comunitat Educativa un increment del 38,41 per cent, fins arribar als 16.456.547 euros, que es deu "en bona part" a les inversions destinades a donar compliment a les mesures d'equitat proposades per la Comissió de 0-3 Anys.

March ha estat acompanyat del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora de l'Institut per a la Primera Infància (IEPI), Xisca Mas. La reunió amb el col·lectiu dels centres d'educació infantil de 0-3 anys ja s'ha fet a Menorca i la setmana vinent tindrà lloc a Eivissa.