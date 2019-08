Els Bombers extingeixen un incendi en un bloc de cases de Porto Cristo

Publicado 17/8/2019 12:13:12 CET

Imatge de l'interior del pis incendiat a Porto Cristo. - BOMBEROS DE MALLORCA

Un home ha estat atès 'in situ' al patir cremades en un braç

PALMA DE MALLORCA, 17 Ag. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Mallorca han extingit en el matí d'aquest dissabte un incendi declarat en el quart pis d'un bloc de cases de Porto Cristo.

Segons han informat fonts dels Bombers a Europa Press, el succés s'ha iniciat a les 6.14 hores en el quart pis d'un edifici situat al carrer Sant Lluís, 8.

Fins al lloc s'han desplaçat dotacions del parc de Felanitx i de Manacor, que han procedit a desallotjar l'edifici per precaució. El desallotjament s'ha produït sense majors incidents, encara que tres persones han hagut de ser evacuades mitjançant un camió escala.

Així mateix, un home ha estat atès 'in situ' per efectius sanitaris en haver sofert cremades en un braç, encara que no ha requerit de trasllat hospitalari.

Els Bombers s'han retirat del lloc sobre les 08.00 hores, després de realitzar tasques de control i ventilació de l'immoble, que ha quedat totalment afectat per les flames.