Els bucs de l'exercici 'Esp Minex-19' atracaran aquest dissabte a Portopi per a una escala logística i de descans

Publicado 2/5/2019 16:57:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

Els bucs integrants de l'exercici avançat 'Esp Minex-19', actiu des del 29 d'abril, atracaran aquest dissabte a l'Estació Naval de Portopi per realitzar una escala logística i de descans de dotacions.

Segons ha informat el Ministeri de Defensa en un comunicat, l'exercici es desenvolupa en aigües balears i hi participen 16 bucs de superfície, un submarí, avions de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Armada, un helicòpter de l'Armada i un total de 900 efectius de 17 països i organitzacions diferents.

En termes més concrets, l''Esp Minex-19' és un exercici avançat multinacional de guerra de mines que organitza i lidera l'Armada Espanyola en el Mediterrani, amb caràcter anual.

L'agrupació arriba a Palma després de la seva sortida de Maó --el punt de reunió de la Força multinacional-- i, "com a part de l'escenari tàctic d'una setmana que ha tingut com missió l'obertura de ports de l'illa que es trobaven tancats per la presència de mines", simulades per artefactes innocus que són recuperats en finalitzar els exercicis.

Segons la seva agenda, durant el matí del dissabte explicaran en roda de premsa els detalls de l'escenari i el plantejament i execució de l'exercici i, a la tarda, a les 20.45 hores, i "seguint les tradicions de l'Armada", tindrà lloc un acte d'arriat solemne de bandera a bord del Vaixell almirall.

L'endemà, hi haurà una jornada de portes obertes en horari de matí, de 10.00 hores a 13.00 hores, i de tarda, de 16.00 hores a 20.00 hores, en la qual es podrà visitar el Buc de Comandament i Suport 'Tornado', els Caçamines de la Força i totes les seves capacitats, robots submarins inclosos.

Finalment, el dilluns la Força es farà a la mar per afrontar la segona i última setmana de l'exercici i està previst que l'agrupació recali novament a l'Estació Naval de Portopi, en finalitzar l'exercici, el dia 10 de maig al capvespre.