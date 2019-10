Els diputats de MÉS per Mallorca abandonen el ple del Parlament en senyal de protesta per la sentència del 'Procés'

Publicado 15/10/2019 14:46:15 CET

Miquel Ensenyat: "No es pot fer callar la veu d'un poble"

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els diputats de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, Joan Mas 'Collet', Josep Ferrà i Joana Campomar, han abandonat aquest dimarts, sobre les 13.10 hores, el ple del Parlament en el qual participaven en senyal de protesta per la sentència del 'Procés' i "en defensa de la democràcia", segons ha explicat Ensenyat des de la seva cadira de l'escó.

D'aquesta forma, els diputats han declinat participar al debat que s'estava duent a terme en l'hemicicle sobre transport marítim d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

"L'única resposta possible" davant una sentència "injusta i absurda", ha dit Ensenyat, és "defensar les institucions amb fermesa". "No es pot callar la veu d'un poble", ha argumentat durant el seu torn de paraula i just abans d'abandonar la sala. "Ahir va ser el Parlament de Catalunya, demà potser sigui aquesta Càmera. Ningú pot menystenir els representants triats per sufragi popular", ha emfatitzat.

Ja fora de l'hemicicle ha explicat que la sentència "és una barbaritat política, ètica i jurídica que atempta contra drets elementals; una aberració contra la democràcia". En aquest context, ha assegurat que "és una sentència que crea un precedent contra tota desobediència civil que pugui donar-se en qualsevol lloc de l'Estat espanyol".

VOX DEMANA L'APLICACIÓ DELS Art. 116 I 155 I EL CESSAMENT DE BUSQUETS

Minuts més tard, i mentre els diputats de MÉS es trobaven en l'avantsala del ple davant els mitjans de comunicació, els diputats de Vox, Sergio Rodríguez, Idoia Ribas i Jorge Campos, s'han posicionat en segona fila amb cartells en els quals es podia llegir '116 JA' i '155 JA'.

Després de les declaracions de MÉS, Campos ha dit davant la premsa que la seva formació aposta per "il·legalitzar els partits separatistes" i ha demanat l'aplicació dels articles 116 i 155. "Són grups parlamentaris que no respecten les sentències i estan en contra del sistema democràtic", ha dit Campos sobre MÉS per Mallorca.

La formació ha demanat a més, el cessament immediat de la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets (MÉS per Mallorca), per "actuar de forma partidista oblidant que, en virtut del seu càrrec, hauria de representar a tots els ciutadans de Mallorca".

"Busquets ha visitat als colpistes catalans a la presó de Lledoners, recolza la causa independentista i aquest dilluns ha participat en la manifestació contra la sentència del Tribunal Suprem a la plaça de Cort de Palma", ha argumentat Vox en una nota de premsa enviada als mitjans.

Vox lamenta "que el partit majoritari en el Consell, el PSIB-PSOE, no s'hagi pronunciat sobre la participació de Busquets en l'acte de protesta d'aquest dilluns celebrat en Cort i on a part d'exigir la llibertat dels polítics presos i la tornada dels 'exiliats' es van fer proclames contra el Rei Felipe VI i es va cridar 'visca Terra Lliure'", segons han manifestat en el seu comunicat.

CS BALERES LAMENTA QUE THOMÀS NO HAGI CRIDAT A L'ORDRE A LA SALA

Així mateix, la diputada de Cs Balears, Patricia Guasp, ha dit que

la seva formació "lamenta" que el president de la Càmera, Vicenç Thomàs, no hagi volgut aplicar l'article 117 del Parlament per cridar l'ordre quan els de MÉS s'ha aixecat de la cadira i que "condemna els fets i l'arbitrarietat viscuda" ocorreguda en el Parlament.

Guasp ha afegit que des de Cs "recolzen la sentència" i ha demanat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "expliqui la seva relació amb els seus socis".

EL PP DEMANA LA REPROVACIÓ DEL SENADOR VIDAL

Per la seva banda, el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Biel Company, ha demanat que "no s'utilitzi el propi Parlament per a qüestions que no li corresponen" i ha dit que "no comparteix les declaracions absolutament innecessàries" realitzades pel senador per Mallorca i militant de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, sobre la sentència del 'Procés', per la qual cosa la seva formació demanarà aquest dimecres la reprovació del seu càrrec.

Finalment, el PSIB-PSOE no ha volgut manifestar cap reacció al succeït.