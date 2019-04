Els dos detinguts aquest dilluns per cremar contenidors van provocar danys valorats en 100.000 euros

Publicado 25/4/2019 12:04:44 CET

No es descarta que hi hagi més piròmans

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els detinguts dilluns passat com a presumptes responsables de la crema de diversos contenidors, vehicles i una façana d'un edifici a Palma són dos homes, de 48 i 51 anys, als quals s'atribueix un altre delicte similar al gener i que en total han provocat danys valorats en 100.000 euros.

En un comunicat, la Policia Nacional ha explicat que els fets van tenir lloc a les 05.00 hores del passat diumenge, quan els presumptes autors, que han passat aquest dijous a disposició judicial, van cremar quatre de contenidors, tres vehicles estacionats i part d'una façana d'un immoble.

Els agents van entrar a l'edifici afectat i "es va anar avisant veí per veí perquè ascendissin fins al terrat i així poder evitar mals majors en cas que l'incendi es propagués". Al final els bombers van controlar la situació i els veïns van tornar als seus domicilis.

Així mateix, la Policia atribueix als mateixos homes una altra actuació que va tenir lloc el passat 16 de gener, data en la qual presumptament van incendiar una bateria de contenidors que va afectar diversos vehicles aparcats al carrer Jaume Ferran. A un d'ells, a més, se l'acusa d'intentar cremar dos contenidors el passat 25 de febrer, que no van arribar a cremar.

Amb tot això, els agents, que han valorat els danys en aproximadament 100.000 euros, van detenir aquest dilluns als presumptes autors i, als dos registres domiciliaris efectuats, van intervenir vuit encenedors i dos bidons de cinc litres amb material inflamable.

La Policia Nacional ha assegurat que "se segueix la investigació per determinar la seva implicació en altres incendis, ja que queden pendents el resultat de diverses gestions", però han assenyalat que, juntament amb la Policia Local, continuaran amb "intensos operatius", ja que no descarten que hi hagi més "piròmans de contenidors".