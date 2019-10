Els hotelers de Mallorca demanen al Govern ajornar sense penalització l'IVA de factures impagades de Thomas Cook

Publicado 16/10/2019 14:54:30 CET

La secretària d'Estat de Turisme ho veu "difícil" a causa de la situació política estatal

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha reivindicat aquest dimecres un ajornament del pagament de l'IVA, sense penalització, per les factures impagades de Thomas Cook que els hotelers no cobraran.

Ho ha fet en la XV Jornada de mercats emissors de la FEHM, a la qual ha assistit la secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver. "A escassos dies d'haver de liquidar l'IVA d'unes factures que no cobrarem, seguim esperant el globus d'oxigen del Govern central que suposaria l'ajornament del pagament sense penalització", ha dit Frontera durant la seva intervenció inaugural de les Jornades.

Posteriorment, en declaracions als mitjans, Frontera ha afegit que consideren "injust" haver de respondre per l'IVA d'unes factures que no cobraran, i ha considerat que l'ajornament sí podria tenir cabuda legal, apel·lant a "dues recents sentències" del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

INVERSIÓ EN ZONES TURÍSTIQUES

D'altra banda, en el seu discurs inaugural, Frontera ha ressaltat la necessitat de treballar en la regeneració de les zones turístiques, "de totes". En aquest punt, ha apuntat que, com a conseqüència de la fallida de Thomas Cook, el Govern i l'Estat signaran un conveni amb 8 milions d'euros de muntant, la qual cosa "està bé com a punt de partida", però ha recordat que "fa un any es parlava de 10 milions per a la reconversió de la Platja de Palma". "Aquí ho deixo", ha postil·lat.

Respecte a aquest assumpte, després de la sessió, Bel Oliver ha precisat que el Govern central i la Comunitat Autònoma hauran de pactar a quines actuacions concretes es destinen aquests 8 milions.

"L'ESCENARI ES COMPLICA"

En la seva intervenció davant els participants de les Jornades, Frontera ha alertat que "l'escenari es complica" per als hotelers, per qüestions com l'ascens dels mercats competidors. "Turquia i Grècia passen el mateix sot que nosaltres amb Thomas Cook, però, estan en millors o pitjors condicions per afrontar-ho?", s'ha preguntat.

Altres "turbulències" que ha assenyalat la presidenta dels hotelers de Mallorca són la inestabilitat política, la ralentització de l'economia i el manteniment de l'impost sobre les estades turístiques, "mentre que en altres destinacions s'han retirat impostos d'aquest tipus".

A més, la presidenta de la FEHM ha demanat un nou càlcul dels coeficients del gravamen, ja que "es van decidir pensats en una temporada 2016, que va anar d'excessos de demanda" que ara no s'estan repetint.

LA SECRETÀRIA D'ESTAT VEU "DIFÍCIL" RESOLDRE EL PROBLEMA DE L'IVA

Per la seva banda, Bel Oliver ha apuntat que resoldre el problema de l'IVA de factures impagades és "difícil" en la situació d'inestabilitat política estatal, a causa que serien necessàries una llei per modificar els sistemes de l'impost -no és possible modificar un impost mitjançant Decret Llei- i actuacions de tipus pressupostari. "A curt termini ho veig impossible", ha dit.

Oliver s'ha mostrat conscient de la importància d'aquest assumpte per als hotelers i ha indicat que ja ha transmès al Ministeri d'Hisenda i a l'Agència Tributària la documentació que li va remetre la FEHM, perquè l'estudiïn "i s'arribi fins a on es pugui".

OLIVER REBUTJA QUE EL MODEL DE LA TOUROPERACIÓ ESTIGUI "MORT"

Al marge d'aquesta qüestió, Bel Oliver ha rebutjat que el model de la touroperació estigui "mort" i s'hagi acabat després de la fallida de Thomas Cook, sinó que l'ocorregut "és una mostra més del canvi" provocat per la irrupció de les noves tecnologies, l'augment de la connectivitat aèria i els nous hàbits de consum. "Thomas Cook no ha adaptat el seu model de gestió a aquests nous temps", ha lamentat.

En aquest sentit, Oliver ha cridat a impulsar "una triple diversificació de producte, de mercats i de comercialització, obrint-se a captar turistes d'altres països emissors diferents als europeus tradicionals, aconseguir una "desconcentració geogràfica" i "repartir el risc" en la comercialització i evitar altres crisis com la de Thomas Cook.

A la jornada també ha assistit la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que ha recalcat la necessitat d'obrir-se a "nous segments i mercats" i d'impulsar la col·laboració públic-privada. A més, la presidenta insular també ha afirmat que Mallorca "ha de vendre sostenibilitat".