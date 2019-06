Els parlaments autonòmics es constituiran a partir de el 11 de juny i comença el compte enrere per formar els governs

Publicado 9/6/2019 12:52:27 CET

El Parlament balear no té data fixada encara que es preveu que serà abans del 25 de juny, ja que la seva normativa obliga a celebrar aquest ple en els 30 dies següents a les eleccions

Els 12 nous parlaments autonòmics triats en les eleccions del proper 26 de maig començaran a constituir-se l'11 de juny, i encara que el Parlament balear no té data fixada, es preveu que serà abans del 25 de juny, ja que la seva normativa obliga a celebrar aquest ple en els 30 dies següents a les eleccions.

D'aquesta forma es posarà així en marxa el compte enrere en cada cas per formar govern, amb la possibilitat que es repeteixin els comicis si ningú aconsegueix la majoria suficient.

Bona part d'aquests parlaments es conformaran sense saber qui serà el proper president de la Comunitat, amb l'excepció d'Extremadura i Castella-la Manxa, on el PSOE va guanyar les eleccions per majoria absoluta. Les negociacions estan obertes i les que han de servir per pactar un Govern autonòmic es creuen amb les d'àmbit municipal, perquè els ajuntaments es constitueixen el proper 15 de juny i en aquest mateix ple seran triats ja tots els alcaldes, per majoria absoluta o simple.

Les negociacions autonòmiques també es veuen influïdes per la política nacional, perquè el socialista Pedro Sánchez ha de cercar els suports que necessitarà per ser triat president del Govern.

BALEARS, SENSE DATA

Queden altres dos parlaments que esgoten els terminis i han deixat la sessió constitutiva per a final de mes: Astúries ho farà el 24 de juny i Canàries el 25. El primer triarà sense dificultats un president socialista però a les illes la situació és complexa: el PSOE va guanyar les eleccions, però cerca pactes amb diverses forces per governar sense comptar amb Coalició Canària, partit que ha presidit sempre l'Executiu autonòmic.

Només falta per fixar data el parlament balear, que en qualsevol cas ha de fer-ho com a tarda el 25 de juny, perquè la seva normativa obliga a celebrar aquest ple en els 30 dies següents a les eleccions.

MADRID I MÚRCIA, EL DIMARTS

Els més matiners són els parlaments de Madrid i Múrcia, el dimarts 11 de juny, 16 dies després de les eleccions. En ambdues comunitats estan obertes les negociacions per presidir ambdues assemblees com també per formar govern, amb PP, Ciudadanos i Vox com a actors principals.

Un altre bloc d'assemblees esperarà una setmana més. En concret, l'assemblea d'Extremadura es conformarà el 18 de juny i els parlaments de Castella-la Manxa i de Navarra, l'endemà, el 19.

Els dos primers posaran data sense problema a la investidura, respectivament, de Guillermo Fernández Vara, i d'Emiliano García-Page, perquè els dos socialistes han aconseguit majoria absoluta. Més complexa és la situació a Navarra, on les negociacions podrien perllongar-se setmanes davant la victòria de Navarra Summa, la intenció del PSN d'intentar una alternativa amb Geroa Bai, Podem i I-I i els dubtes del PSOE sobre aquest pacte.

Un dia després, el 20, està ja fixada la data de constitució a Aragó, La Rioja i Cantàbria, mentre que les Corts de Castella i Lleó ho faran el dia 21 de juny.

Només està clara la presidència a Cantàbria per al regionalista Miguel Ángel Revilla, mitjançant acord amb el PSOE, encara que també és bastant segura la del Govern de La Rioja per al PSOE. A Aragó i Castella i Lleó, socialistes i 'populars' depenen fonamentalment de Ciudadanos i les converses no han fet més que començar.

DOS MESOS PER TRIAR PRESIDENT

En la sessió constitutiva, cada parlament tria ja al que serà el seu president i a la resta de membres de la Mesa que dirigeix el legislatiu. Aquestes votacions obliguen ja a una negociació entre els partits polítics i poden ser un termòmetre del què passarà després en la formació de govern.

Els nous parlaments ja en funcionament tenen com a primera tasca triar el president de la Comunitat. Cada legislació autonòmica estableix els seus propis terminis, quan se celebra la primera votació. En general, el termini per decidir qui encapçalarà el govern és de dos mesos una vegada que el procés s'ha engegat, encara que són tres mesos en el cas de Navarra.

Si ningú ho aconsegueix, es dissol el parlament i es convoquen de nou eleccions, la qual cosa ocorreria entre setembre i octubre, segons els casos i el dia en què es comencin a explicar els terminis. L'única comunitat en la qual no cap mai legalment la repetició d'eleccions és Castella-la Manxa, on en última instància és triat qui va guanyar les eleccions. De totes maneres, no necessitarà aplicar aquesta norma perquè el socialista Emiliano García Page ha aconseguit majoria absoluta.