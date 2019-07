Els preus a Balears acumulen un augment del 0,7% en els sis primers mesos de l'any

Publicado 12/7/2019 10:39:08 CET

Els preus que més han pujat al juny són els d'hotels, cafès i restaurants

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus al Consum (IPC) de Balears acumula un augment del 0,7% en els sis primers mesos de l'any, respecte al mateix període de 2018, segons les dades difoses aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Respecte a juny de l'any passat i al mes anterior, els preus es mantenen estables (0,0%). En l'àmbit estatal, no obstant això, l'IPC va baixar un 0,1% al juny en relació a maig i va retallar quatre dècimes la seva taxa interanual, fins al 0,4%, el seu nivell més baix en gairebé tres anys.

A Balears, en termes interanuals, els preus que més han pujat al juny són els dels hotels, cafès i restaurants (2,8%) i el de la medicina (1,3%). En canvi, els preus que més han baixat són els del transport (-1,8%) i l'habitatge (-1,4%).

En el que duim d'any baixen els preus del vestit i calçat (-2,4%), habitatge (-3,5%) i oci i cultura (-0,3%). Els que més s'han encarit són els d'hotels, cafès i restaurants (5,8%).

A nivell general en el conjunt d'Espanya, Estadística atribueix el descens de la taxa interanual de l'IPC de juny a la baixada dels preus de les gasolines, l'electricitat i els combustibles líquids.

Amb la de juny, l'IPC interanual encadena 34 taxes interanuals positives i implica que els preus són avui un 0,4% superiors als de fa un any.

Amb la dada de juny, l'IPC interanual encadena dos mesos consecutius d'ascensos després que al maig baixés set dècimes de cop. Amb les quatre desenes en les quals ha retrocedit al juny, s'acumula una retallada d'1,1 punts en dos mesos.

No obstant això, la inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, va avançar dues dècimes al juny, fins al 0,9%, amb el que se situa cinc dècimes per sobre de l'IPC general. L'INE destaca que la inflació subjacent no superava a l'IPC general des de gener de 2018.

En el sisè mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa anual en el 0,6%, tres dècimes menys que al maig.