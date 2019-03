Els preus a Balears pugen un 0,7% interanual al febrer

Publicado 13/3/2019 10:14:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus al Consum (IPC) de Balears ha pujat un 0,7% al febrer respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Respecte al mes anterior la taxa ha baixat un 0,0% i en el que va d'any, han baixat un 1,0%.

En termes interanuals, els preus que més han pujat al febrer a Balears són els de els hotels, cafès i restaurants (2,5%), les comunicacions (1,9%), els aliments i begudes no alcohòliques (1,2%), l'habitatge (0,7%) i la medicina (0,7%).

En canvi, han baixat els preus de l'oci i la cultura (-1,9%) i del parament (-0,2%), transport (-0,3%), begudes alcohòliques i tabac (-0,2%),

Respecte a gener, la major variació a Balears l'experimenten els preus del vestit i calçat (baixen un 2,2%). Per contra, els preus que més pugen són els del transport (1,2%).

En el que va d'any els preus que més han baixat són també els de vestit i calçat, amb un descens del 15,3%. Els que més s'han encarit són els de les comunicacions (1,5%).

DADES NACIONALS

A nivell nacional, l'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,2% al febrer en relació al mes anterior i va elevar una desena la seva taxa interanual, fins al 1,1%, segons les dades definitives publicades aquest dimecres.

Estadística ha atribuït el repunt de la taxa interanual de l'IPC de febrer a l'encariment de les gasolines i de determinats aliments, com els llegums i hortalisses.

La taxa interanual de febrer és la trentena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 1,1% superiors als de fa un any. Amb la dada de febrer, l'IPC suma quatre mesos consecutius amb taxes interanuals inferiors al 2%.

La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, va disminuir una desena al febrer, fins al 0,7%, la seva taxa més baixa des de juliol de 2016. D'aquesta forma, la subjacent se situa quatre desenes per sota de la taxa d'IPC general.

En el segon mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa anual a l'1,1%, una desena més que al gener.

Segons l'INE, entre els grups que van contribuir a l'acceleració de la taxa interanual de l'IPC al febrer es troben el transport, que va elevar dos punts la seva taxa anual, fins al 1,8%, pels carburants, i els aliments i begudes no alcohòliques, la taxa anual de les quals va augmentar cinc desenes, fins a el 1,4%, pels llegums i hortalisses fresques i l'evolució dels preus del peix i el marisc.

Per contra, es van registrar descensos en les taxes anuals dels grups d'habitatge, oci i cultura i comunicacions. En concret, la taxa interanual del grup d'habitatge va baixar un punt i mitjà, fins al 0,9%, per l'abaratiment de l'electricitat; la d'oci i cultura va disminuir set desenes, fins al -1,6%, per la menor pujada dels preus dels paquets turístics respecte a febrer de 2018, i la de comunicacions va retrocedir més d'un punt, fins a el 1,5%, a causa que els preus de la telefonia van pujar més en 2018 del que ho van fer aquest any.

LA MAJOR PUJADA EN UN MES DE FEBRER DES DE 2015

En termes mensuals, l'IPC va avançar un 0,2% al febrer, la seva major alça en aquest mes des de 2015, quan els preus també van pujar un 0,2%.

Aquest repunt es deu principalment als augments de preus del transport (+1,5%) per les gasolines; dels hotels (+0,5%) pels serveis d'allotjament; de l'oci i la cultura (+0,7%) pels paquets turístics, i dels aliments (+0,3%) per l'encariment de les fruites i els llegums i hortalisses.

En sentit contrari, el grup d'habitatge va retallar els seus preus un 1,1% al febrer en relació al mes anterior per l'abaratiment de la llum, i el vestit i el calçat els va reduir un 1,5% coincidint amb la finalitat de les rebaixes d'hivern.

LES PATATES DISPAREN EL SEU PREU MÉS D'UN 13%

Per rúbriques, les que més van elevar els seus preus en taxa mensual van ser les fruites fresques (+3,4%), els llegums i hortalisses fresques (+3,1%), el transport personal (+1,6%) i les patates i els seus preparats (+1,5%).

Per contra, els majors descensos mensuals es van registrar en la carn d'oví (-3,4%), el peix fresc i congelat (-2,7%) i el calçat de nen (-2,6%).

En taxa interanual, les que experimenten els majors descensos de preus són els olis i grasses (-13,4%), el transport públic interurbà (-4,4%) i els objectes recreatius (-2,9%).

En el costat oposat, els majors ascensos de preus en l'últim any els experimenten les patates i els seus preparats (+13,8%), els llegums i hortalisses fresques (+10,3%) i les fruites fresques (+3,2%).

PUJA LA TAXA INTERANUAL EN DEU COMUNITATS

La taxa anual de l'IPC va augmentar al febrer en deu comunitats autònomes, va baixar a Canàries i es va mantenir a Balears, Múrcia, Extremadura, Comunitat Valenciana, Aragó i La Rioja. Els majors repunts, de tres desenes, es van registrar a Castella-la Manxa, Navarra i País Basc.

Les regions que presentaven al febrer les majors taxes anuals d'IPC van ser Navarra (1,6%) i Madrid (1,5%), mentre que Múrcia va registrar la taxa més baixa (0,6%).