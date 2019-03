Els restaurants de Palma podran adherir-se a les ajudes al petit comerç de PalmaActiva per insonoritzar els seus locals

Publicado 21/3/2019 11:51:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

El sector de la restauració de Palma podrà adherir-se "per primera vegada" a les ajudes de PalmaActiva d'aquest any al petit comerç amb la insonorització dels seus establiments que, segons la regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, generarà "un benefici mutu entre els restauradors i la ciutat", ja que els empresaris "aconseguiran establiments més còmodes" i a Palma "es reduiran els sorolls que podien interferir en el descans dels residents".

Així ho ha manifestat Adrover en roda de premsa on, en aquest sentit, ha afegit que ha parlat amb el president de l'Associació de Restauradors de Mallorca, Alfonso Robledo, per explicar-li la novetat i ha mostrat la seva satisfacció i, d'altra banda, la regidora ha recordat que les condicions de les ajudes, "són directes" i subvencionen fins al 80 per cent dels costos, fins a un màxim de 2.300 euros per local.