Els sindicats criden a manifestar-se en un 1 de maig de "màxima exigència" sota el lema 'Primer les persones'

Publicado 23/4/2019 12:34:25 CET

CCOO, UGT i STEI convoquen manifestacions simultànies a Palma, Eivissa i Maó pel Dia del Treballador

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats CCOO, UGT i STEI han convocat manifestacions per l'1 de maig a les 12.00 hores a Palma, Eivissa i Maó sota el lema 'Primer les persones' i han animat als treballadors a respondre amb la "màxima exigència" per "revertir" la precarietat i "reclamar millors condicions laborals".

Així ho han explicat els secretaris generals dels sindicats a una roda de premsa en la qual han informat dels actes previstos pel Dia del Treballador, que també inclouen una festa a les 14.00 hores en el Parc de la Mar de Palma.

Les manifestacions sortiran de la Plaça d'Espanya de Palma, la Plaça de l'Esplanada de Maó i el Carrer Navarra d'Eivissa.

Amb les mobilitzacions, CCOO, UGT i STEI reclamen "ocupació estable i ben remunerada", "pensions dignes", "prestacions socials suficients", "serveis públics de qualitat" i igualtat entre homes i dones.

Per a això, exigeixen la derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012, així com derogar la reforma de les pensions de 2013, assegurar el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, fixar el salari mínim en 1.000 euros per 2020 i "deixar de criminalitzar el dret de vaga", entre altres propostes.

En matèria de cohesió social, també demanen actuar sobre el mercat de lloguer d'habitatge, dissenyar un pla per a "una justícia moderna i de qualitat" i modificar la Llei d'Estrangeria.

El secretari general de CCOO Balears, José Luis García, ha incidit que serà un "1 de maig exigent" perquè es necessita "un canvi de model productiu" i "una política fiscal més justa i redistributiva".

"Veiem que la recuperació no està arribant al conjunt de la classe treballadora. S'està traduint en precarietat, que sembla que ha vingut per quedar-se, i necessitem urgentment revertir això", ha insistit García.

LA CLASSE TREBALLADORA HA DE SER "PROTAGONISTA" A LES ELECCIONS

Per la seva banda, el secretari general del STEI, Miquel Gelabert, ha avisat que pròximament hi ha "tres grans cites", el 28 d'abril, amb les eleccions generals; l'1 de maig, Dia del Treballador; i el 26 de maig, eleccions autonòmiques, "on la classe treballadora ha de voler ser protagonista".

Gelabert ha cridat els treballadors a "exercir els seus deures polítics" el 28A i el 26M, alertant que la societat hi va "cap a un desastre social".

A més, Gelabert ha protestat perquè "no pot ser que la vida estigui supeditada al treball" sinó que hauria de ser "al contrari". Així, ha explicat el lema de la campanya: "Abans que treballadors som persones", ha dit, denunciant que encara hi ha "càrregues de treball inhumanes".

"ELS TREBALLADORS HAN D'ARRIBAR A LES URNES"

Finalment, el secretari general d'UGT Balears, Alejandro Texías, ha acusat el Govern del PP d'haver "robat" als treballadors amb les seves reformes laborals. Per això, ha assenyalat que "els treballadors han d'arribar a les urnes" i "ningú ha de quedar-se a ca seva" diumenge que ve.

Texías ha aclarit que es decanta per "opcions d'esquerres" però en tot cas ha insistit que "no tots els polítics són iguals".