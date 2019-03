Els tècnics de Patrimoni conclouen que el grau de protecció de l'edifici de Gesa proposat per Cort és insuficient

Publicado 18/3/2019 17:15:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març

Els tècnics de Patrimoni del Consell de Mallorca han emès un informe, que s'elevarà aquest dimarts a la Comissió política, en el qual conclouen que el grau de protecció de l'edifici de Gesa contemplat per l'Ajuntament de Palma en la modificació puntual de la façana marítima del litoral de Llevant és insuficient.

En concret, en l'informe els tècnics adverteixen que l'immoble de Gesa està declarat com a Bé Catalogat, per la qual cosa la protecció no pot ser el grau B, com plantejava Cort, sinó que li correspon l'A, "com a mínim A2". Això comporta que els criteris d'intervenció "s'han d'establir de forma més clara i precisa" en funció de l'expedient de declaració de Ben Catalogat.

L'informe també es pronuncia sobre els usos, ja que Cort volia compatibilitzar la declaració de l'edifici de Gesa com Bé Catalogat amb l'ús residencial, plurifamiliar, turístic i residencial comunitari.

En aquest sentit, els tècnics de Patrimoni conclouen que la regulació general d'usos -derivada de precisament del grau de protecció- queda "condicionada al fet que la forma d'implantar aquests usos sigui compatible amb la preservació dels seus valors".

El planejament proposat per Cort elimina l'ús administratiu anterior, i implica que l'edifici deixi de ser equipament públic per passar a ser un edifici catalogat de titularitat privada. "La regulació anterior semblava, a priori, més idònia per a la correcta preservació dels valors que van motivar la singular protecció de l'immoble", consideren els tècnics en el seu informe.

Una de les característiques que van conduir a la declaració com a Bé Catalogat de l'edifici van ser les seves plantes lliures i diàfanes, i els tècnics de Patrimoni entenen que qualsevol ús que es doni a l'immoble hauria de respectar-les.

Preguntat per aquesta qüestió durant una roda de premsa, l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha apuntat que hauran d'examinar l'informe per plantejar la seva estratègia, si bé ha recordat que l'Ajuntament "no és el promotor" ni el "propietari" de l'edifici i que la "línia vermella" de Cort era "que no es pogués construir al costat".

Per la seva banda, la regidora del PP Lourdes Bosch ha qualificat aquest dilluns "d'estafa" la modificació de la Façana Marítima del govern de Noguera i ha augurat que "conduirà a nous processos judicials i més indemnitzacions". Bosch ha criticat a més la "imprudència" de Cort per realitzar el canvi d'ús sense comptar amb la Comissió de Patrimoni del Consell.