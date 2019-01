Els treballadors d'ambulàncies programades de Mallorca faran jornades de vaga a partir del 23 de gener

Publicado 10/1/2019 17:00:55 CET

Els treballadors d'ambulàncies programades de Mallorca faran jornades de vagues a partir del 23 de gener perquè, des del Comitè de l'empresa Serveis Soci Sanitaris Generals (SSG), volen mostrar el seu "malestar" per l'"incompliment" del conveni col·lectiu de SSG, la "falta de material" per al desenvolupament de la seva activitat i l'incompliment també "crònic" de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

En un comunicat emès pel Comitè, s'ha informat que el dia 23 de gener, es deixaran i recolliran als pacients als punts de trobada dels hospitals destinats a això; el dia 5 de febrer hi haurà un atur parcial --des de les 11.00 hores a les 13.00 hores i des de les 16.00 hores a les 18.00 hores--; el 7 de febrer desenvoluparan un altre atur parcial amb la mateixa franja horària i a partir de les 00.00 hores de l'11 hi ha convocada una vaga indefinida de tota la jornada laboral.

El secretari d'aquest Comitè, Francisco Muñoz, ha explicat que l'empresa "fa cas omís sistemàticament a totes les comunicacions per incompliments" i ha detallat que per exemple, en relació a la falta de material hi ha manques de guants, uniformes, botes, sabanes y mantes, entre altres.

"Es vénen incomplint els plans de prevenció, la qual cosa està originant multitud de baixes de treballadors així com incapacitats permanents per als seus treballs, al no adoptar les mesures oportunes per radicar el risc", ha declarat Muñoz.

Per la seva banda, el membre del Comitè Juan Pons ha apuntat que, en aquesta línia, l'empresa denega "sistemàticament" llicències retribuïdes recollides en conveni i, així mateix, l'"implantació per "decret" d'uns torns de treball "amb múltiples irregularitats", com ha detallat que són la inexistència de rotativitat i equitativitat de treball en festius i diumenges, "en molts casos dels dos dies lliures per setmana, o les 12 hores de descans entre una jornada i una altra".

Així mateix, un altre membre del Comitè, Javier Marin, ha exposat que

l'empresa "no compleix amb el mínim d'hores de servei d'ambulàncies, que deuen prestar d'acord amb el Contracte amb l'Administració, i que es paga amb els diners dels ciutadans, així com uns altres múltiples aspectes recollits a les bases del concurs, que actualment encara segueix esperant que l'Administració exigeixi el seu compliment o adopti les mesures sancionadores oportunes".