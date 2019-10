Emaya demana cinc anys de presó per a l'acusada de cremar sis contenidors de residus a Palma el passat mes de juny

Publicado 4/10/2019 18:33:21 CET

L'Empresa Municipal d'Aigua i Clavegueram de Palma (Emaya) ha sol·licitat aquest divendres cinc anys de presó per a l'acusada de cremar sis contenidors de residus i reciclatge a Palma, durant dues matinades del passat mes de juny.

Segons ha detallat aquest divendres l'Ajuntament de Palma en un comunicat, Emaya s'ha presentat com acusació particular en la causa judicial contra la dona acusada d'incendiar aquests contenidors, on ha inclòs, també, la petició de 24 mesos de multa a deu euros per dia, a més de sol·licitar que la dona es faci càrrec de les quotes judicials.

Així, Emaya vol que aquesta sentència sigui exemplaritzada i ha argumentat que els incendis dels contenidors van suposar un risc per als veïns, els habitatges i els vehicles dels voltants de la zona afectada. Així mateix, ha recordat que el foc va causar danys per valor de 6.253 euros, per la qual cosa demanen que l'acusada també es faci càrrec d'ells. Per la seva banda, el fiscal sol·licita tres anys de presó per a l'acusada.