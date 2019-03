Emaya retira prop de 1.500 tones de residus d'obra a dotze solars i vies públiques de Palma el 2018

Publicado 18/3/2019 12:01:28 CET

La principal actuació de 2018 ha estat la neteja d'un solar municipal de Sa Teulera

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

Emaya ha retirat prop de 900 tones de residus de 10 solars municipals i dos privats, i un total de 643 tones d'enderrocs de la via pública, la qual cosa suposa una neteja per part de l'empresa municipal de prop de 1.500 tones durant 2018.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el cost final d'aquestes actuacions va ser de 64.329 euros, entre despeses operatives de la neteja i transport i de tractament dels residus retirats.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de les empreses Tirme i Mac Insular, ja que és en les plantes d'aquestes empreses on es destinen els residus recollits.

Segons Emaya, la neteja més destacada de 2018 és la que es va realitzar a finals d'any en el solar municipal de Sa Teulera. Només en aquest punt es van retirar 463 tones de residus, especialment restes d'enderrocs i altres residus de construcció, així com residus voluminosos.

A més de la neteja dels materials abocats il·legalment en el solar, es va netejar també voltants, on hi ha un torrent i es va realitzar una restauració del terreny. Segons l'empresa municipal, es tractava d'"un gran abocament històric, on s'acumulaven residus des de feia dècades".

A més d'aquesta actuació en Sa Teulera han netejat nou solars municipals i una neteja subsidiària de dos solars privats el cost del qual -6.947 i 1.356 euros respectivament- es va facturar als seus propietaris. Les neteges en solars privats es realitzen després de les corresponents denúncies i obertura d'expedients, com a resultat d'un ordre judicial una vegada els propietaris no han realitzat la neteja per mitjans propis.

Finalment, l'entitat ha volgut recordar que l'abocament de residus de construcció és una infracció greu que se sanciona amb multes entre 750 i 1.500 euros, i superiors si els residus abocats són qualificats de perillosos, com és el cas d'amiant o abocament de pintures.