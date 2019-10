Una empresa nord-americana estaria interessada a contractar a milers d'empleats afectats per la crisi de Thomas Cook

Publicado 8/10/2019 14:29:44 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell Mundial del Viatge i el Turisme (WTTC per les seves sigles en anglès), Gloria Guevara, ha avançat aquest dimarts que una empresa nord-americana --de la qual no ha revelat el nom-- estaria interessada a contractar a milers d'empleats de països com Gran Bretanya i Espanya afectats per la caiguda de Thomas Cook.

En un esmorzar informatiu amb representants del sector, organitzat per l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid, Guevara ha explicat que aquesta empresa nord-americana estaria interessada a contractar empleats afectats per la fallida de Thomas Cook amb llocs de receptius i també amb relacionats amb tasques de reserves.

Guevara ha revelat que no es tracta d'un turoperador, sinó d'una empresa "molt gran" nord-americana, que té uns 55.000 agents de viatges i oficines a Anglaterra. "En els seus plans d'expansió vol créixer i està disposat a invertir", ha detallat la presidenta, qui també ha assegurat que la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ja està al corrent i "està veient el tema".

El desastre del turoperador es va produir, segons Guevara, no solament per les qüestions internes relacionades amb el seu maneig de fluxos, sinó per una combinació de factors, entre els quals el 'brexit', la inestabilitat i la incertesa política van impactar en la caiguda que ha afectat a milers d'ocupacions. No obstant això, ha matisat que "va a haver-hi un reacomodament (de llocs de treball) i el sector va a seguir creixent".

"LA INESTABILITAT POLÍTICA IMPACTA MÉS EN EL SECTOR QUE UN ATAC TERRORISTA"

En aquest sentit, Guevara ha remarcat que la inestabilitat política global impacta en el sector turístic més que un atemptat terrorista o que un altre tipus de crisi. "La mare de totes les crisis és la inestabilitat política, pitjor que un atac terrorista i que un altre tipus de crisi", ha insistit.

Davant aquest clima d'inestabilitat, davant el que se sumeixi la desacceleració econòmica, algunes destinacions i mercats emergents estan obrint-se i estimulant el turisme. Algunes mesures adoptades per aquestes noves destinacions han rellançat l'interès cap a aquests països, com és el cas de l'Aràbia Saudita.

Per a Guevara és fonamental la diversificació en les empreses del sector per afrontar situacions de crisis i així deixar de dependre únicament d'un tipus d'activitat o de clients. A més, recomana apropar-se als Estats i seguir desenvolupant productes nous, sobretot en temps de crisis.

Guevara ha destacat tres prioritats estratègiques del sector, que van des de la seguretat i facilitat de viatges, fins a la preparació davant situacions de crisis, o el creixement sostenible i sustentable dins del sector.