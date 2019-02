Ensenyat diu que si la legislatura "acaba" sense REB, "PSOE i PP" demostraran que "no tenen gens d'interès per Balears"

MÉS PER MALLORCA

Publicado 14/2/2019 14:26:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, ha afirmat aquest dijous que si la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, "acaba" sense el Règim Especial de Balears (REB), "PSOE i PP demostraran que tenen el mateix interès per Balears: cap".

Així ho ha expressat la formació en un comunicat difós aquest dijous en el qual el també president del Consell de Mallorca ha lamentat que per a l'Executiu estatal "sempre queden dues grans qüestions pendents" respecte a Balears, en referència al citat REB -del qual ha dit que "hauria d'haver entrat en vigor fa dos mesos"-- i a la reforma del sistema de finançament de Balears.

A més, Ensenyat ha insistit que la seva formació "sempre ha reclamat" un REB "just" per a Balears i ha recalcat que l'última proposta de Sánchez "no ho és". Finalment, el candidat de MÉS al Parlament ha incidit que l'Executiu balear "ha de continuar negociant la proposta".