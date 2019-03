Entitats socials creen la 'Plataforma per la democràcia' i es concentraran "contra el racisme i el feixisme"

Publicado 15/3/2019 11:16:19 CET

Incideixen que "no és una plataforma contra Vox" sinó "contra la banalització de la xenofòbia i l'homofòbia"

PALMA DE MALLORCA, 15 Març (EUROPA PRESS) -

Entitats socials de Balears s'han unit per crear la 'Plataforma per la democràcia' "en defensa dels valors democràtics i la dignitat humana" i, com a primer moviment, han convocat una concentració el 23 de març a Palma "contra el racisme i el feixisme".

Així ho han explicat dos portaveus de la plataforma, Marta Serra i Maria Estelrich, durant una presentació als mitjans en la qual han expressat la seva preocupació "pels autoritarismes que recorren el món" i "el seguidisme de discursos extrems". A preguntes dels mitjans, han aclarit que "no és una plataforma contra Vox" sinó contra "la banalització de la xenofòbia, l'homofòbia i el discurs feixista" que està "completament normalitzat".