EPA.- CCOO aposta per continuar amb polítiques dirigides a aconseguir una "economia atemporal"

CCOO ha manifestat aquest dijous, després d'analitzar les xifres de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que Balears continua "ancorada" en l'estacionalitat i considera necessari "continuar amb polítiques" dirigides a aconseguir "una economia atemporal".

Per a la secretària d'Ocupació i Formació de CCOO de Balears, Yolanda Calvo, les xifres reflecteixen que se segueix en "un model econòmic basat en serveis de baix valor productiu i concentrats en el temps", ja que com la Setmana Santa no ha tingut lloc aquest trimestre, "s'ha produït un descens en el nombre d'ocupats i un augment de les persones en situació d'atur".

D'aquesta manera, Calvo creu que s'ha de seguir treballant per aconseguir "una economia més forta que sigui independent del cicle econòmic" i "permeti un treball estable i continu en el temps".

D'altra banda, assegura que "és obligatori" que les patronals "signin convenis sectorials i els respectin", perquè es puguin "augmentar els salaris i es faci un repartiment de la riquesa entre els treballadors que els permeti arribar a fi de mes de manera digna".

Tal com asseguren, aquest augment dels salaris "impulsarà la demanda interna, facilitarà la creació de nous llocs de treball estables i indefinits" i, per tant, "es rebaixarà la taxa d'atur i augmentarà l'ocupació de qualitat".

Per finalitzar, CCOO ha fet una crida a sortir al carrer el dia 1 de maig per "reivindicar drets, igualtat i cohesió" perquè, en la seva opinió, "les persones han de ser sempre les primeres".