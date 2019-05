Escarrer (Meliá) assegura que de moment no han rebut cap demanda per expropiacions a Cuba

Publicado 28/5/2019 14:49:22 CET

Reitera que en el cas d'alguna reclamació contra algun hotel, el seu paper seria el de "mers gestors hotelers"

MADRID, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha transmès que se sent "molt a gust" amb la posició de la companyia a Cuba i que de moment no han "rebut cap demanda" després de l'aixecament del Títol III de la Llei Helms Burton per part de l'Administració dels Estats Units.

La Llei Helms-Burton, aprovada el 1996, va donar als nord-americans el dret a demandar empreses de tot el món que es lucren amb els béns confiscats per les autoritats 'castristes', però tots els Governs nord-americans havien deixat sense efecte aquesta clàusula fins que es va aixecar el passat 2 de maig.

Escarrer, que ha participat aquest dimarts al III Fòrum de Turisme eleconomista.es al costat d'altres representants del sector, ha assenyalat que des de l'aprovació d'aquesta llei, l'any 1996, la posició de la cadena ha anat creixent i ha contribuït al desenvolupament de Cuba durant els 42 anys que porta present a l'illa.

L'hoteler, que ha manifestat el "suport absolut" per part de les institucions europees, s'ha mostrat agraït que Reyes Maroto, ministra en funcions d'Indústria, Comerç i Turisme, hagi fet "manifestacions molt valentes" sobre aquest tema i estigui recolzant a totes les empreses turístiques a Cuba durant els viatges que ha realitzat al país.

Meliá ja va matisar el passat mes que, en el cas de dirigir-se alguna reclamació contra algun hotel, el seu paper seria el de "mers gestors hotelers", amb un rol equivalent al de la resta d'actors de la cadena de valor del negoci turístic com a agents de viatges, touroperadors o línies aèries vinculades a l'explotació turística a Cuba.

Una família d'origen asturià ha reclamat recentment la propietat de la finca on s'assenta el Meliá de Cienfuegos, que va ser expropiada per les autoritats cubanes fa 60 anys, segons informa 'La Veu de Galícia', arrel de la recent entrada en vigor del Títol III de la Llei Helms-Burton.

Meliá és esmentada en l'acció judicial, dels familiars hereus d'Antonio Mata Álvarez, però no està encara demandada, doncs s'ha optat per la fórmula que apareix a la llei de notificar i donar un termini de 30 dies perquè l'empresa compensi econòmicament als demandants. Sobre aquest tema, la cadena de la família Escarrer es va limitar al seu comunicat del 17 d'abril en què el ressenyava que el seu paper era el de mer gestor hoteler.