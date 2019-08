Espanya insisteix en la seva oferta de port a l'Open Arms però l'ONG ho veu "incomprensible"

Actualizado 19/8/2019 16:36:32 CET

El Govern nega que hi hagi un acord amb Itàlia per desembarcar als migrants a Mallorca, com assegura l'ONG

El Govern espanyol ha ofert port a Espanya al buc humanitari de l'ONG Proactiva Open Arms, perquè desembarquin els 107 migrants que segueixen a bord del vaixell després de 18 dies a la deriva en el Mediterrani, però l'ONG diu que és una decisió "completament incomprensible" navegar durant tres dies en "condicions climàtiques adverses" i amb les persones "esgotades" estant a 800 metres de les costes de Lampedusa.

"Amb el nostre vaixell a 800 metres de les costes de Lampedusa, els estats europeus estan demanant a una petita ONG, com la nostra, que faci front a unes altres 1.000 milles i 3 dies de navegació, en condicions climàtiques adverses, amb 107 persones esgotades a bord", subratlla l'ONG Proactiva Open Arms en un comunicat.

Encara que en el comunicat, Open Arms assegura que aquesta decisió que el buc es dirigeixi a Espanya, concretament, "a Mallorca", és fruit d'un "acord" entre Itàlia i Espanya, el Govern espanyol ha desmentit que existeixi cap acord amb el país veí.

L'única cosa certa, segons asseguren des de l'Executiu, és que "el govern d'Espanya ha ofert a l'Open Arms poder dirigir-se al port espanyol que estigui més proper en la seva ruta". També assenyalen que han sol·licitat al buc humanitari que els plantegin les seves necessitats per navegar de forma segura fins a Espanya però indiquen que no han rebut resposta.

"Donada l'emergència humanitària a bord, els ports espanyols es mantindran a la disposició de l'Open Arms, als responsables del qual el Govern ha sol·licitat que exposin les seves necessitats i les del passatge per navegar cap a Espanya de forma segura. Fins al moment no hem rebut una contestació clara i directa", han subratllat a Europa Press fonts de l'Executiu.

Des del Govern insisteixen que "Espanya és l'únic país disposat a acollir-lo en el marc d'una solució europea, ordenada i solidària". A més, afegeixen que el propòsit de l'Executiu ha estat en tot moment "propiciar aquesta solució comuna, que, quan pugui produir-se el desembarcament, prosseguirà amb el repartiment dels migrants acordat per sis països de la UE", entre ells, Espanya.

A més, el Govern espanyol considera que l'executiu italià "està incomplint la llei en impedir el desembarcament dels migrants a Lampedusa o a qualsevol altre dels seus ports propers".

GARANTIR UN PORT SEGUR

Per la seva banda, l'ONG Proactiva Open Arms considera "indispensable" que "Itàlia i Espanya assumeixin la responsabilitat de garantir, posant els mitjans necessaris, el que aquestes persones finalment desembarquin en un port segur". "És urgent acabar ja amb l'experiència inhumana i inacceptable que estan vivint les persones que hem rescatat a la mar", han precisat.

Segons afegeixen, des d'Open Arms han "complert" amb "el deure de protegir els drets humans d'aquestes persones, seguint els convenis internacionals" i continuaran amb la seva tasca "fins a trobar una solució de veritat".

L'ONG recorda que a bord tenen "una situació de greu crisi psicològica" i "nombrosos casos de fragilitat" tal com constata, segons assenyalen, un informe mèdic psicològic.