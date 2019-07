Un establiment turístic del centre de Palma apareix amb la pintada 'Fora hotels del barri'

Publicado 15/7/2019 16:23:11 CET

A la zona de Sant Jaume es poden veure adhesius amb el missatge 'Tourism kills the city'

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La façana d'un establiment turístic del centre de Palma ha aparegut aquest cap de setmana amb una pintada amb el missatge 'Fora hotels del barri'.

El local afectat és Canavall, un establiment de turisme interior de petita grandària, situat al carrer Can Pueyo, a la zona de Sant Jaume.

Segons han indicat fonts de l'establiment a Europa Press, van trobar la pintada el diumenge al matí. Empleades de l'establiment van explicar als seus superiors que també van aparèixer pintades en un cotxe. A més del missatge a la paret, els autors també van tapar amb 'spray' negre el cartell del logo de l'establiment, a l'entrada del mateix.

El local no compta amb càmeres que apuntin al carrer, per la qual cosa no tenen pistes sobre l'autoria de les pintades. Els responsables de l'establiment ja han retirat la pintada, que encara podia veure's aquest dilluns al matí.

L'empresa no denunciarà els fets davant la Policia perquè és la primera vegada que ocorre. L'establiment, situat en un edifici amb elements tradicionals mallorquins, porta obert dos anys.

Al marge d'aquest incident, a la zona de Sant Jaume també es poden veure adhesius amb el missatge 'Tourism kills the city' ("el turisme mata la ciutat"). L'adhesiu inclou un dibuix d'una calavera amb 'pals selfie'.

ACTES VANDÀLICS A HOTELS L'ANY PASSAT

La Justícia investiga actes vandàlics a hotels de Palma que van tenir lloc l'any passat. Segons ha recordat el president de l'Associació Hotelera de Palma (Ashpama), Javier Vich, a l'estiu de 2018 un matí la ciutat va aparèixer amb "pintades xenofòbes" a deu establiments hotelers, fets que la patronal va denunciar davant els tribunals i que actualment es troben sota investigació.

Ashpama ha lamentat "l'impacte" per als clients dels hotels, que "es van sentir insegurs", a més del dany a elements patrimonials protegits.

L'associació ha demanat "no confondre l'art urbà" amb aquest tipus de pintades vandàliques i ha reclamat a les administracions que "no es permetin" aquest tipus d'actes. L'entitat ha recalcat que el turisme és "motor econòmic" de la ciutat i ha avisat que es tracta d'un atac" tant "a la ciutat com a la gent que la visita".

Així, l'entitat que representa als hotelers de Palma ha condemnat aquest tipus d'accions. L'associació està treballant amb l'Ajuntament en un pla d'actuació contra les pintades vandàliques al centre de Palma.