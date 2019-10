Estaràs demana en el Comitè de les Regions "major cofinançament en els fons estructurals" per a Balears

Publicado 8/10/2019 18:46:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada 'popular', Rosa Estaràs, ha demanat aquest dimarts en el Comitè de les Regions, a Brussel·les, "un major cofinançament en els fons estructurals" i, així mateix, "una concentració temàtica més flexible" per a Balears.

Segons ha informat la formació en una nota de premsa, Estaràs ha incidit en dos temes que "ja van ser portats" a la Comissió Europea pel president del PP balear, Biel Company, "un major control sobre l'abús de les tarifes en matèria de transport aeri, establint un preu màxim" i "la creació d'un règim especial agrari en la futura PAC".

Estaràs ha considerat "capital" que Balears tingui "major cofinançament en els fons estructurals" i que, en la nova regulació de fons, es pugui "eliminar la limitació de 150 quilòmetres per a fons transfronterers".

Així mateix, l'eurodiputada també ha advocat perquè es pugui superar la regla de minimis, ja que l'actual "limita les deduccions i bonificacions fiscals en la seva quantia i en el temps".

En aquest mateix sentit, ha sol·licitat que les Illes "no siguin penalitzades amb taxes de contaminació per emissions", ja que el caràcter insular "no permet sistemes alternatius de transport aeri o marítim".

En matèria d'agricultura, ha explicat que les regions insulars tenen "greus problemes estructurals" i es troben "en greu perill d'extinció, amb una caiguda brutal en els principals índexs de renda agrària, superfície de regadiu i caps de bestiar, així com una falta de relleu generacional". Per tot això, ha demanat un Règim Especial Agrari per a l'arxipèlag.

Per la seva banda, l'eurodiputat Antonio López-Istúriz ha reiterat la importància d'un pla de contingència davant el 'Brexit' enfront de la presidenta del Govern, Francina Armengol, a qui també ha demanat "responsabilitat política" per evitar que "els nacionalismes i populismes arribin a les Illes".

López-Istúriz també ha considerat que el cessament de les activitats de Thomas Cook ha causat "greus perjudicis econòmics" al sector turístic, a l'ocupació i a l'economia europea en general.

En aquesta línia, ha exigit "l'adopció de mesures adequades" per millorar la competitivitat del sector i mantenir a Europa com a "primera destinació turística mundial, motor de creixement i de desenvolupament sostenible de ciutats i regions".