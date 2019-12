EUIB considera "desmesurat" el complement de 22.000 euros per a alts càrrecs

Publicado 13/12/2019 17:22:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida a Balears (EUIB) ha manifestat aquest divendres que "considera desmesurat" el complement de 22.000 euros anuals que "cobren els alts càrrecs no establerts a Mallorca", fins i tot "innecessari a les Illes o de fora de Balears".

En un comunicat, han assenyalat que a pesar que siguin "absolutament legals" i estiguin recollits dins dels pressupostos de la Comunitat, això no significa que "siguin defensables ni compartits".

A més, expliquen que "en uns moments en què el problema de l'accés a l'habitatge afecte a tantísima gent", cal "revisar aquest complement a la baixa o fins i tot suprimir-ho".

En aquest sentit, també demanen que es revisi "el complement que cobren altres servidors públics (educació, sanitat o forces de seguretat). Així, assenyalen que els salaris dels alts càrrecs "són suficientment alts com per garantir una vida més que digne, tenint en compte la precarietat que viu la gent treballadora".

Aquest mateix divendres, la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha informat que l'Executiu autonòmic "no contempla modificar" la indemnització per residència de 22.000 euros anuals que cobren alguns càrrecs que al moment de la seva elecció no es trobaven residint a Mallorca, si bé ha assegurat que la revisarà "si existeix una mínima irregularitat" en algun cas.