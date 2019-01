Extingit l'incendi d'una casa abandonada a la zona de Ca Pastilla

Publicado 18/1/2019 10:37:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Palma han extingit aquest dilluns a les 08.00 hores un incendi a una casa abandonada de la zona de Can Pastilla encara que, de moment, segueixen fent "tasques de revisió i refredament de la zona" perquè queden algunes "brases".

Segons han informat fonts del cos a Europa Press, s'ha rebut l'avís prop de les 05.30 hores i s'han desplaçat nou bombers amb una autobomba i una autoescalera que, "en veure les dimensions de l'incendi", han sol·licitat col·laboració al parc central amb una autobomba més i un autosistema.

En aquest sentit, els bombers han estat "sufocant les flames" fins a les 07.44 hores, quan s'ha donat per extingit l'incendi, però les tasques de revisió ja citades continuaran un parell d'hores més.

A més, s'ha informat que, en ser una casa abandonada, no hi ha hagut cap ferit i s'ha comprovat "fins a tres vegades" si hi havia algú dins.

Han col·laborat la Policia Local de Palma, el servei d'Emergències SAMU (061) de Balears i la Policia Nacional, qui s'encarregarà d'investigar el succeït.