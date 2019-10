Publicado 30/9/2019 18:37:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La façana de l'Ajuntament de Palma s'il·luminarà de color verd aquest dimarts amb motiu del Dia Nacional de l'Artritis, a petició de la delegació en Balears de l'entitat ConArtritis, que té l'objectiu de sensibilitzar a la societat sobre aquesta malaltia.

Segons ha informat el Consistori en un comunicat, amb aquesta acció l'Ajuntament pretén donar suport a la campanya "Octubre, mes de l'artritis i de l'espondiloartritis".

Així, la regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, s'ha reunit aquest dilluns amb representants de la delegació en Balears de ConArtritis per "establir mecanismes de col·laboració, en la sensibilització i la informació" sobre aquesta malaltia, que pateixen més de 2.000 persones a Palma.

ConArtritis és al Coordinadora Nacional d'Artritis que representa a les persones afectades per artritis reumatoide, artritis psoriàsica, artritis idiopàtica juvenil i espondiloartritis, i el seu objectiu és fer que aquestes malalties siguin més recognosibles per als seus afectats i els seus familiars, per als professionals de la salut i per a l'opinió pública i les administracions.