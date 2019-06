FE-CCOO reclama una millora de la jornada lectiva dels docents

Publicado 5/6/2019 14:28:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE-CCOO) ha reclamat aquest dimecres una millora de la jornada lectiva dels docents i, en aquest sentit, ha considerat que les 18 hores de secundària "ja haurien de ser efectives perquè estava inclòs en l'acord marc de 2015".

Segons ha afegit el sindicat en un comunicat, durant març, després de l'aprovació des del Govern de la reducció de les hores lectives --23 a primària i 18 a secundària--, la FE-CCOO "ja va emplaçar la Conselleria d'Educació i Universitat a negociar aquesta reducció".

En aquest sentit, han recordat que la reducció de la jornada lectiva "permetria als docents a tenir més temps per dedicar a tasques de coordinacions, claustres, reunions amb les famílies, preparació de materials i de les classes, unes tasques imprescindibles per combatre el fracàs i l'abandó escolar".

Així s'ha considerat durant la reunió celebrada aquest matí en la qual s'ha presentat el document de pròrroga dels criteris de quotes (plantilles) pel curs que ve.

D'altra banda, des del sindicat també demanen que es faci una equiparació de les hores de coordinació que tenen els centres de primària amb els quals tenen a secundària, ja que en comparar les hores de coordinació de primària són "molt inferiors", aproximadament un terç menys.

Així mateix, han proposat que es publiqui un document escrit on apareguin les propostes d'augment de plantilla i de reducció d'hores lectives.

"ESTAN PREVISTES ALGUNES MILLORES"

Per la seva banda, el director General, Antoni Morante, ha explicat que el Govern està "ara mateix en funcions i no pot negociar ni acordar res" i que, per tant, "les noves propostes les ha de fer el nou Govern i es prorroguen les quotes a l'any que ve".

No obstant això, Morante ha assegurat que "estan previstes algunes millores", com, per exemple, l'augment de la plantilla en 375 docents --infantil, primària, secundària i FP--, la reducció d'hores lectives en secundària "per anar reduint-les fins a les 18" i la reducció de 2 hores lectives per unitat per centres infantil i primària, entre unes altres.

L'administració s'ha compromès, sempre que quedi el mateix equip a la Conselleria, a negociar un nou acord marc "però no ho veuen factible abans de setembre".

Quant a l'equiparació d'hores de coordinació de primària amb les de secundària, la Conselleria "es compromet a fer un estudi per veure les possibilitats d'anar-les ampliant".

Finalment, l'administració precisa que a la llei en la qual el Govern obre la porta a la reducció d'hores lectives "inclou també que haurà de proporcionar a les Comunitats el pressupost necessari per fer-ho efectiu". Així i tot, "la Conselleria proposa aquestes millores per anar treballant en la línia", ha sostingut Morante.