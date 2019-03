Ferrer qualifica de "acusacions" sense "fonament" els arguments de la vaga en l'EMT

Publicado 18/3/2019 14:53:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El regidor de Mobilitat de Palma, Joan Ferrer, ha mantingut aquest dilluns que els arguments esgrimits pel comitè d'empresa de l'EMT de Palma per a la vaga són "acusacions que no tenen fonament" i ha defensat que la convocatòria d'ocupació per a conductors pretén "justament lluitar contra la precarització".

Així s'ha expressat Ferrer a preguntes dels mitjans durant una roda de premsa, mentre es desenvolupa, aquest dilluns, la primera reunió entre la direcció de l'empresa i els treballadors en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib).

Ferrer ha assenyalat que la convocatòria es va engegar per evitar que "per qüestions de baixes puntuals i no previstes" per permisos recollits en el conveni col·lectiu -el "millor de la història" de l'empresa municipal, segons el regidor-, l'EMT es quedés "sense conductors suficients" per poder prestar el servei sense "caigudes" ni "retards".

El regidor ha mantingut que no comparteixen els arguments de la vaga perquè "no és cert" que es "precaritzi l'ocupació" o que no sigui "transparent". "El que no volem és que els companys que treballen hagin d'assumir tasques extraordinàries", ha declarat Ferrer.

A més, el responsable de Mobilitat de Cort ha incidit que els esborranys de la convocatòria s'han "compartit a tot moment" amb el comitè d'empresa i que es van incloure "les observacions que van fer arribar".

Ferrer també ha negat que hi hagi "discriminació" en la convocatòria. "No sabem contra qui", ha emfatitzat el regidor, que ha explicat que el que fan és "valorar l'antiguitat del carnet i l'experiència en el sector del transport col·lectiu".

Per tot això, el regidor ha assenyalat que des del comitè d'empresa s'han llançat "afirmacions" que "no estan fonamentades ni corresponen a la realitat". "No podem treballar en acusacions que pensem que no tenen fonament", ha conclòs.