Publicado 10/1/2019 10:50:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La filtració de fred es perllongarà fins al divendres amb precipitacions de neu per sobre dels 500 metres, ocasionalment de 300 metres, però "de molt poca quantitat", a causa que la massa d'aire fred no ha arribat molt prop de Balears i "no té contingut d'humitat suficient per donar lloc a una copiosa nevada".

Segons han informat fonts de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Europa Press, aquestes dades són les que ja s'esperaven, en relació amb neu i a les precipitacions febles.

En concret, es preveu que Mallorca registri precipitacions d'entre un i sis litres, la qual cosa representa "quantitats poc importants", mentre que per a Eivissa es preveuen entre un i dos litres i per a Formentera, tres litres. A Menorca destaquen les ratxes de vent d'entre 80 i 85 quilòmetres per hora.