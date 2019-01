La Fiscalia demana al TSJIB l'arxiu de la querella contra el jutge Florit d'Europa Press, Diario de Mallorca i AMI

Publicado 19/1/2019 16:28:18 CET

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) l'arxiu de la querella per prevaricació contra el jutge instructor del cas Cursach, Miguel Florit, presentada per Europa Press, Diario de Mallorca i l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) després de la confiscació de mòbils a periodistes d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' que informen sobre el 'cas Cursach'.

Així han informat a Europa Press fonts de la Fiscalia General de l'Estat, després que el TSJIB admetés a tràmit el passat desembre la querella presentada pels tres mitjans en la qual s'investiguen un presumpte delicte de prevaricació judicial, un delicte contra la inviolabilitat del domicili i un altre contra l'exercici del dret al secret professional.

Cal recordar que el jutge Florit ja va deixar sense efecte la resolució que va dictar per requisar els telèfons mòbils, ordinadors i documentació de dos periodistes. Precisament, el magistrat anul·lava el seu acte vuit dies després que els mitjans presentessin aquesta querella en la qual també es va personar l'AMI a causa de la "gravetat" dels fets esdevinguts en aquests dos mitjans.

En el cas d'Europa Press, el passat dia 11 de desembre tres agents de la Policia Nacional i una funcionària judicial es van presentar a la seu de la Delegació de Balears amb una ordre judicial i després de demanar a la delegada que abandonés el seu propi despatx, es van quedar amb la periodista Blanca Pou, encarregada de la informació de tribunals, qui ha seguit durant mesos el conegut com a cas Cursach.

Els policies van exigir a la periodista tota la documentació relacionada amb el cas que estigués en el seu poder. Blanca Pou es va negar a lliurar-la, va apel·lar reiteradament al seu dret professional a no revelar les fonts i va demanar contactar amb els serveis jurídics d'Europa Press. Els policies li van negar aquesta possibilitat i, emparant-se en el mandat judicial, es van portar el telèfon personal de la periodista, dos ordinadors de l'empresa i diversos documents en paper.

Per tant, Europa Press insisteix que la seva periodista Blanca Pou no va lliurar voluntàriament el material que se li exigia i que en tot moment va expressar el seu rebuig a la mesura, així com el seu desig de rebre assistència jurídica.

Cal recordar que el Fiscal cap de Balears, Bartomeu Barceló,

va manifestar el passat mes de desembre que no considerava un precedent perillós que el jutge instructor del cas Cursach emetés una ordre per requisar material a dos periodistes per publicar un informe relacionat amb la investigació judicial del cas Cursach.

No obstant això, la decisió de Florit va motivar la concentració de més de 200 persones el passat 13 de desembre a la Plaça de Cort de Palma per la llibertat de premsa i d'informació així com mobilitzacions a Madrid i mostres de solidaritat amb els afectats per part de l'AMI, la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) o el Sindicat de Periodistes dels Illes Balears (SPIB).