La Fiscalia manté la petició d'11 anys de presó per a l'acusat per l'incendi en un bloc de pisos d'Eivissa

El judici, que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial, ha quedat vist per a sentència

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut aquest dimarts la petició de condemna d'11 anys de presó per a l'home de 60 anys acusat de provocar un incendi en el seu habitatge, que posteriorment es va estendre a tot l'edifici.

Així ho ha ratificat durant el tràmit de conclusions definitives en el judici en l'Audiència Provincial de Balears, que va arrencar aquest dilluns. La Fiscalia acusa l'home d'un presumpte delicte d'incendi amb perill per a la vida de les persones, i demana una indemnització de més de 25.000 euros pels danys i el cost de l'extinció.

Per la seva banda, l'advocada defensora ha demanat l'absolució del seu client, que en el judici va sostenir que l'incendi va ser accidental, o subsidiàriament demana una condemna inferior a la qual sol·licita la Fiscalia. El judici ha quedat vist per a sentència.

L'acusat és un home amb antecedents per altres delictes. Els fets van ocórrer sobre les 10.40 hores del 25 de juliol de 2016, en l'habitatge que compartia amb una altra persona.

L'acusat va reconèixer ser el causant del foc, però va sostenir que no va ser intencional -en contra de les tesis de Fiscalia- i es va defensar assenyalant que va intentar apagar-ho amb una tovallola. Segons la seva versió, al moment dels fets havia begut i sense voler havia vessat acetona sobre un matalàs quan estava utilitzant-la per netejar-se taques de tabac de les mans. Va suggerir que el foc va poder produir-se per una espurna de l'encenedor després d'encendre el cigar.

També va admetre que va abandonar el pis amb una maleta que havia preparat perquè tenia previst marxar-se, després que la persona amb la qual compartia l'habitatge -una inquilina que la hi havia subarrendat- li pugés el preu i li exigís una fiança.

Amb tot, en el judici es va reproduir l'enregistrament de la trucada que va fer al 112, en la qual reconeixia que havia estat ell qui havia "ficat foc" a la casa per "menyspreu" i per "despit", i va dir a l'operadora que "s'entregaria". Posteriorment es va personar en dependències de la Policia Local.