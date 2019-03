La Fiscalia manté la seva petició de cinc anys de presó a Matas pel desviament de 120.000 euros

Publicado 28/3/2019 11:40:39 CET

El receptor dels diners li exculpa: "Mai li he demanat gens a Matas, ni com a ministre ni com a president"

PALMA DE MALLORCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia Anticorrupció ha mantingut aquest dijous en les seves conclusions definitives la seva petició de cinc anys de presó per a l'expresident del Govern, Jaume Matas, per un desviament de 120.000 euros de les arques públiques durant la seva última legislatura (2003-2007).

En aquesta sessió del judici, que deriva del 'cas Turisme Jove' i que acabarà aquest divendres amb la presentació d'informes, tant la Fiscalia, com l'Advocacia de la Comunitat, han mantingut la petició de pena de presó de cinc anys pels presumptes delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental.

No obstant això, l'exregidor de Calvià, Jesús García Oeo, el receptor dels diners, li ha exculpat durant la seva intervenció. "Mai li he demanat gens a Matas ni com a ministre ni com a president", ha dit.