La Fiscalia sosté la seva petició de 13 anys de presó per a un home que va intentar tirar a sa dona del pont de Son Moix

Publicado 28/1/2019 17:08:23 CET

L'acusat assegura que va evitar que la seva dona no caigués al buit

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un acusat d'intentar tirar a la seva dona del pont de Son Moix (Palma) ha assegurat que va evitar que la seva dona no se suïcidés. No obstant això, en les seves conclusions, la Fiscalia ha mantingut la seva petició de pena inicial de 13 anys de presó per intent d'homicidi, amenaces i maltractaments.

A la seva declaració davant la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, l'acusat també ha dit que es va "descontrolar totalment" perquè encara que feia anys sense beure, aquest dia es va prendre "tres cerveses" després que li expliquessin que la seva dona li era infidel. Malgrat això, ha negat que la volgués matar.

Així, ha dit que aquest dia, durant el trajecte a casa, la seva dona li va manifestar que es volia "suïcidar" mentre creuaven el pont que travessa l'autopista. Amb això, ha assegurat que ell la va agarrar del coll i li va empènyer perquè s'apartés de la barana.

També ha dit que creu la seva dona li ha denunciat perquè no vol quedar malament "davant les seves filles". Per la seva banda, ha dit que ell és una persona evangelista i que mai li ha estat infidel. Així, ha dit davant el tribunal que l'acusa a ella d'"infidelitat".

"EM VA PEGAR TRES O QUATRE COLPS"

Pel seu costat, la víctima ha explicat que el seu marit, un home "gelós", estava com a "boig" i va anar al seu treball a demanar-li explicacions. Aquí, el primer que va fer, tal com ha relatat, va ser pegar-li un bufetó sense ni tan sols saludar. Posteriorment, es van anar en direcció a la seva casa i ell li va pegar "tres o quatre colps, com en les pel·lícules".

Així, ha explicat que quan van passar per un pont de l'autopista, aquest la va agarrar de la jaqueta i la va empènyer contra la barana del pont. Aquí, amb mig cos sortit, li va obligar a mirar a l'autovia. Més tard, durant la volta a casa, la va agarrar del coll i la va encastar contra una paret. Mentre tot això ocorria, l'anava insultant.

A més, la víctima ha relatat que durant el seu matrimoni hi ha hagut "molts episodis violents" però que, fins avui, no es va atrevir a denunciar perquè la deportarien i "necessitava treballar".

Els agents de la Policia Local que van intervenir en el succés han explicat que el dia dels fets, el marit va reconèixer que li havia empès, però que no va ser fins que van escoltar la versió de la dona i veure les seves lesions que van decidir detenir al sospitós. Al moment, als agents solament li van explicar que la discussió havia estat produïda perquè la dona havia permès que la seva filla assistia a un culte de l'església encara que van suposar que "hi havia una mica més", han matisat.

La tècnica que va redactar l'informe de lesions ha precisat per la seva banda que les del coll són compatibles o bé amb un colp de l'agressor o amb les marques que deixaria la víctima en intentar defensarse, i no amb les quals deixaria algú que empeny a una persona.

En el seu últim torn de paraula, l'home ha assenyalat que no ha vingut a Espanya des del Paraguai "per a això" sinó per tirar endavant amb "la seva família" perquè, tal com ha dit, ell és un pare de família. "Mai he volgut matar la meva dona, la meva consciència està lliure i neta. No m'importa si em cauen 15 o 20 anys si la meva consciència està lliure. Demano per la misericòrdia de Déu que em donin una oportunitat", ha asseverat.

La Fiscalia sosté la seva petició de 13 anys de presó, ja que considera que la declaració de l'acusat s'emmarca dins del seu dret de no declarar contra si mateix però no li dóna credibilitat. L'acusació particular demana un total de 14 anys de presó i la defensa del processament demana l'absolució. Considera que no es donen per acreditats els fets.