Font: "Amb el descens de participació i sent una força autonòmica, hem resistit de forma important"

Publicado 27/5/2019 13:17:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PI a Balears, Jaume Font, ha analitzat aquest dilluns els resultats dels comicis autonòmics i municipals del passat diumenge, dels quals ha dit sentir-se orgullós per "haver resistit d'una forma important" pesi "al descens de participació".

En declaracions a Europa Press, el cap de llista ha comparat els resultats del seu partit amb els d'altres formacions locals com MÉS, per la qual cosa ha afirmat sentir-se "content" per "no haver descendit com altres formacions" i haver aconseguit tres diputats al Parlament.

"No nego que ens hagués agradat obtenir un diputat més, però estem satisfets d'estar en 36 municipis, dos a Menorca, tres a Eivissa i 31 a Mallorca", ha afegit el que un dia va ser el president de la Lliga Regionalista Balear.

El líder del PI s'ha compromès al fet que la seva formació treballarà a partir d'ara per canviar el sistema de finançament i educació, encara que la seva prioritat, abans de res, serà que des de Madrid es compensi la insularitat. "Necessitem un pacte econòmic just per a l'arxipèlag. Aquesta serà la nostra prioritat", ha subratllat el diputat.

Respecte a la irrupció de Vox i la possibilitat d'arribar a acords a les institucions, el polític ha remarcat que "l'esperit del PI serà sempre "treballar per a arribar a acords i arribar a la conciliació".

"Cal tenir en compte que la irrupció de Vox i l'augment de Ciutadans es deuen al fet que són forces nacionals i això els ha ajudat a Balears, nosaltres, en canvi, ens sentim orgullosos per ser un partit d'aquí i haver-nos mantingut", ha explicat Font.

L'empresari i diputat també ha criticat la decisió des de Madrid de la data de convocatòria d'eleccions. Segons Font, la decisió mitjanament lliure de convocatòria "és una cosa legal i que està permès", encara que ha dit que "l'estratègia de Sánchez és de llibre".

"Sánchez ha convocat eleccions quan a ell li ha anat bé. Ho ha fet quan sabia que li anava a beneficiar més", ha conclòs Font, que ha subratllat que encara així, celebra els resultats a municipis com Costitx, Ariany, Sencelles, Banyalbufar, Porreres, Petra o Vila, entre altres.