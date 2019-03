La Fundació Es Baluard inicia la nova convocatòria del concurs per a la contractació del director del museu

Publicado 21/3/2019 13:59:34 CET

La Fundació És Baluard d'Art Modern i Contemporani de Palma ha convocat el nou concurs d'alta direcció per cobrir la plaça de director del museu amb la missió de gestionar, programar, administrar, a més d'impulsar les activitats culturals i educatives i de representar el museu.

Segons ha informat la Fundació en un comunicat, la voluntat de la Fundació Es Baluard és seguir les bones pràctiques als museus i centres d'art, en el sentit d'exercir una gestió cultural transparent, democràtica i participativa, la qual cosa fa que sigui un jurat independent d'experts qui triï el millor projecte i persona.

La data de finalització per presentar candidatures és el dissabte 20 d'abril de 2019 i els aspirants al càrrec, a més de lliurar la documentació acreditativa de la seva formació i experiència professional, hauran de desenvolupar un avantprojecte de gestió i museològic que inclogui els objectius i línies a seguir a partir del pla Estratègic Es Baluard 2018 per als propers quatre anys.

La Comissió Avaluadora, nomenada per la Comissió Executiva de la Fundació estarà integrada per set experts de "prestigi reconegut" en l'àmbit de l'art i la gestió de centres, tres dels quals, com a mínim, són o han estat, en el període dels últims tres anys gestors de museus o espais culturals anàlegs.