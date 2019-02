La Fundació Impulsa alerta de la "pèrdua de la productivitat" del comerç i insta la cooperació empresarial"

Publicado 4/2/2019 14:31:51 CET

El sector comerç de Balears representa el 18 per cent de les empreses i dels treballadors i el 10,2 per cent del PIB

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director tècnic de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, ha alertat, amb motiu de la presentació de l'informe 'El comerç davant la cerca d'una nova fórmula de valor', de la "pèrdua de productivitat" d'aquest sector i, així mateix, ha exposat com a "clau" per a la seva reconversió la "cooperació empresarial estratègica".

Segons ha dit Riera aquest dilluns, l'informe, encarregat per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) a Impulsa, ressalta també que el comerç de Balears representa "el 17%-18% de les empreses i dels treballadors" i, "en termes de valor afegit, el 10,2 per cent del Producte Interior Brut (PIB)".

Per la seva banda, la presidenta de CAEB ha destacat que el comerç "es troba immers en un procés de transformació estructural" que obliga el teixit comercial de Balears "a abordar de manera ineludible una transició". "El comerç adaptar-se al futur perquè sinó els costos poden ser molt elevats", ha assenyalat.

Per aconseguir-ho, l'informe proposa evolucionar des de les fórmules clàssiques de distribució i venda cap a una nova estratègia empresarial" basada en "criteris de gestió més eficients i una orientació de la demanda alineada amb les tendències més actuals dels consumidors".

El director tècnic d'Impulsa ha assenyalat que "dur a terme la reconversió i modernització de la pràctica comercial implica explorar i adoptar noves fórmules de valor".

Riera ha assenyalat també com a clau "una major especialització de l'oferta del comerç, tant en productes com en serveis i atenció al client, que permeti aconseguir un equilibri sostenible entre els diferents formats de distribució i venda".

A més, ha apuntat per "una millora de la productivitat en els processos empresarials basada en la integració de les noves tecnologies", "una percepció més integral de l'experiència de compra per generar confiança en el client amb serveis addicionals i posteriors a la venda" i "una major segmentació de la demanda que faciliti l'adaptació als perfils dels consumidors".

En aquest sentit, l'informe considera com a "estratègica" l'aposta per "la cooperació empresarial com a pilar fonamental per poder obtenir beneficis comuns a l'hora d'abordar la cerca de noves fórmules de valor en el sector del comerç".

Sobre això, l'informe destaca la figura de les zones de revitalització econòmica segons el model dels Bussines Improvement Districts (BID) desenvolupats al Regne Unit.

Segons s'assegura, aquestes zones són "un exemple significatiu de com la creació d'una estreta xarxa associativa entre els comerços de les àrees urbanes pot contribuir a facilitar l'accés a eines competitives de major escala i millorar les condicions d'entorn del conjunt de les unitats empresarials implicades".

COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA

Tal com s'indica, aquesta col·laboració estratègica permetria desplegar línies d'acció orientades a incidir en els àmbits d'actuació més rellevants per al sector, com "el marc regulatori, donant visibilitat als interessos del comerç dins de l'articulació de la política sectorial i econòmica, així com urbanística i de la resta de normativa de caràcter transversal".

L'informe assenyala així mateix com a àmbits d'actuació fonamentals "la incorporació de talent", atenent a la necessitat de "adequar els coneixements i habilitats tant d'empleats com d'empresaris" a "els requeriments específics de la pràctica comercial", i de tecnologia, amb "l'objectiu de reduir la bretxa digital existent entre les pimes i les grans empreses del sector".