La Fundació per a l'Esport descarta 'l'app' per fitxar a distància i cercarà altres alternatives

Publicado 30/1/2019 17:27:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundació per a l'Esport Balear ha descartat l'ús de l'aplicació mòbil que permet gestionar els horaris laborals a distància i cercarà altres alternatives.

La mesura, tal com han publicat diversos mitjans de comunicació, ha generat malestar entre alguns dels treballadors per diversos motius.

En declaracions a Europa Press, el gerent, José Abrines, ha explicat que aquesta 'app' "no s'ha comprat" i estava provant-se en fase pilot amb l'objectiu d'agilitar el control horari del col·lectiu dels seus treballadors --entrenadors i tècnics-- que tenen mobilitat.

Tal com ha assenyalat, els treballadors s'havien queixat que era "molest" passar els horaris a paper mensualment o que si, per exemple, tenen una competició a Lloseta, han de desplaçar-se a la seu de la fundació per fitxar. Després d'això, es va decidir provar aquesta aplicació.

Abrines ha explicat que l'aplicació nomès geolocalitza quan es fa el 'check in' a l'hora d'entrar a la feina i el 'check out' quan s'acaba la jornada laboral. "En cap cas geolocalitza tot el dia", ha asseverat el gerent d'aquesta entitat depenent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Abrines ha aclarit que després de la prova s'ha vist que l'aplicació donava errors i que no satisfeia les seves necessitats. Això, sumat a la polèmica que s'ha generat al seu voltant, ha provocat que s'hagi de prescindir del seu ús. De moment, se seguirà amb el "sistema tradicional mentre se cerca una alternativa que sigui pràctica", ha remarcat.