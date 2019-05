Garzón destaca el compromís d'Actua amb les renovables i amb la millora de la qualitat de l'aigua a Menorca

Publicado 18/5/2019 19:55:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Actúa al Parlament europeu, Baltasar Garzón, ha reforçat aquest dissabte el compromís de la seva formació amb les energies renovables, així com amb millorar la qualitat de l'aigua, durant una visita a l'illa de Menorca.

En declaracions a Europa Press, l'ex magistrat ha comentat que la central tèrmica de Maó és "la número 90 més contaminant de les 600 estudiades per la UE", per la qual cosa "Actúa aposta pel foment de les renovables i l'aprofitament de tots els recursos que té l'illa de Menorca" per a la generació d'energia.

A més, Garzón ha assenyalat la qualitat de l'aigua com "un dels principals problemes de les illes". "Cal elevar la qualitat de la mateixa, i cal saber aprofitar-la. Es consumeix aigua embotellada a l'illa per la 'salinització' dels aqüífers. Hem d'invertir a aconseguir aigua pura i consums racionals", ha expressat el candidat.

Per últim, Garzón ha destacat la voluntat d'Actúa per desenvolupar polítiques que donin solució als problemes d'habitatge i de precarietat laboral de l'illa. "Hem de fomentar el retorn de joves que han emigrat per trobar un futur laboral millor", ha explicat Garzón, que ha afegit que aquests "poden aportar moltíssim a Menorca".