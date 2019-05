Garzón, sobre el 'procés': "Alguns partits ja estan pressuposant que hi haurà una sentència condemnatòria"

Publicado 19/5/2019 15:08:54 CET

Baltasar Garzón: "Als candidats que utilitzen el judici com a arma política els dic que per favor es respecti la independència judicial"

PALMA DE MALLORCA, 19 Maig (EUROPA PRESS) -

L'ex magistrat i candidat d'Actúa al Parlament Europeu, Baltasar Garzón, ha opinat aquest diumenge, durant un acte de campanya del partit a Palma de Mallorca, que alguns partits, com a PP i Ciudadanos, ja estan "pressuposant que hi haurà una sentència condemnatòria en el judici del 'procés'", per la qual cosa el seu missatge cap a ells és que "es respecti, per favor, la independència judicial".

"No se sap si hi haurà indults o no perquè no se sap la decisió dels jutges encara. Als candidats que emeten opinions i crítiques els demano que respectin per favor la independència dels jutges, i que no tractin d'influir políticament", ha explicat Garzón a l'hora que ha defensat l'actuació dels jutges que duen a terme el procés.

"Quan la Justícia actua hem de deixar que segueixi el seu curs. No crec que s'hagi d'utilitzar políticament com una arma en contra d'altres oponents polítics", ha refutat el candidat europeu.

"Personalment no estic d'acord amb la forma que es va iniciar aquest procés, ho he dit moltes vegades. No estic d'acord amb la situació de presó provisional de varis dels acusats i tampoc recolzo la qualificació de rebel·lió i sedició, però demano que la meva opinió s'interpreti com un exercici de respecte a la independència judicial", ha raonat Garzón.

D'altra banda, el candidat ha dit que tampoc s'ha de donar carta blanca i "pressuposar que és un judici polític". "És un procés judicial amb el qual podem o no estar d'acord però s'està desenvolupant i hi haurà una sentència que explicarà molt bé la solució condemnatòria o absolutòria, perquè sens dubte hi haurà recursos. Deixem que la Justícia actuï", ha conclòs el que fos el jutge del cas Gürtel.