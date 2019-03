El GOB demana una planificació territorial "clara" per a la implantació "racional" de les renovables a Balears

Publicado 26/3/2019 12:15:15 CET

Alerten que "sense criteris territorials clars", s'imposaran la rendibilitat d'inversors i la urgència de la transició energètica

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha demanat al Govern una planificació territorial "clara" per a la implantació "racional" d'energies renovables a Balears que determini "no només 'on' sinó 'com'" es planifica la presència de parcs fotovoltaics en sòl rústic de Balears, en referència a la subhasta pública de 40 milions d'euros per a la instal·lació d'aquests parcs del Govern de l'Estat i la Comissió Europea (CE).

Així s'ha expressat l'entitat a través d'una nota de premsa difosa aquest dilluns en la qual han reclamat l'habilitació d'un "tràmit d'urgència" per a planificació territorial a les Zones de desenvolupament prioritari "amb garanties" en criteris com la grandària, potència, tipus d'instal·lació, tipus d'inversió i altres criteris per "garantir la seva viabilitat territorial i social".

En aquest sentit, l'entitat considera "més que necessària" la priorització del sòl urbanitzat i edificat per destinar les cobertes de les infraestructures a la implantació de plaques fotovoltaiques. A més, el GOB ha recordat que existeixen diverses peticions de nous parcs fotovoltaics en sòl rústic que "generen conflicte".

"No qualsevol instal·lació de qualsevol dimensió es pot considerar compatible amb el sòl rústic comú que ha de preservar prioritàriament els usos primaris davant totes les pressions (urbanístiques, immobiliàries, turístiques) que ja sofreix", han expressat.

Des del GOB s'han referit al Parc Fotovoltaic S'Hort d'en Coll, a Selva, com un projecte que ha generat una "forta oposició" i que, a més, compta amb un informe negatiu de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme per "impacte visual i afecció al paisatge cultural" de la Serra de Tramuntana.

"ES PERDRÀ L'OPORTUNITAT"

En la mateixa línia, el grup ecologista ha alertat que "es perdrà l'oportunitat d'aprofitar" les línies d'ajuda per fomentar la transició energètica "perduts en disquisicions".

A parer del GOB, els 40 milions d'euros de l'Estat i la CE "animaran a inversors privats" a projectar parcs a Mallorca "sense tenir una planificació territorial clara", motiu pel qual els ecologistes han considerat que "la rendibilitat dels inversors i la urgència de la transició s'imposaran a la implantació racional al territori de les energies renovables".

Respecte a la Llei de Canvi Climàtic, el GOB ha detallat que "no és garantia" d'una planificació "efectiva" de les infraestructures necessàries per a la transició energètica ja que, malgrat establir que els plans territorials han de definir la ubicació de les zones de desenvolupament prioritari, segons els ecologistes no desenvolupa "com" ni els criteris a tenir en compte.