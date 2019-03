El GOB dissenya un pla per a la conservació d'aus silvestres per determinades zones de la Serra de Tramuntana

Publicado 22/3/2019 12:25:45 CET

El GOB ha dissenyat un pla per a la conservació d'aus silvestres per Zones d'Especial Atenció per a les Aus (ZEPAs) de la Serra de Tramuntana amb la finalitat d'avaluar l'estat de conservació i facilitar el seguiment de les diferents espècies, que inclou itineraris a peu de fins a tres quilòmetres i censos de població.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el GOB ha dissenyat un protocol de seguiment que inclou diferents metodologies en funció de les característiques de les diferents espècies.

Per a les aus de població elevada i distribució gran el seguiment es fa mitjançant itineraris a peu de tres quilòmetres a diferents hàbitats representatius com l'alzinar, els pinars, la muntanya baixa de muntanya, el canyís o els camps d'oliveres.

En el cas d'aquelles espècies amb una població mitjana però una distribució ampla es fan censos parcials a determinats llocs de la Serra que serveixin com a zones de mostreig.

D'altra banda, per a aquelles espècies de població i distribució reduïda es fa un cens complet de la població.

Aquest pla de seguiment ha estat finançat amb fons europeus mitjançant una ajuda per part de la Fundació Biodiversitat depenent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient.

Finalment, el GOB ha anunciat que el pla ha estat enviat a la Conselleria de Medi ambient com "una eina que pot ser útil als gestors de l'àrea natural per dur a terme les seves tasques encomanades de mantenir el seguiment sobre l'estat de conservació de les poblacions d'aus d'aquesta zona protegida".