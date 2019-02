Goirigolzarri va guanyar 500.000 euros el 2018 i va generar un variable de 300.000 euros que començarà a cobrar el 2022

Publicado 20/2/2019 11:01:10 CET

El consell d'administració de Bankia va percebre el passat exercici 3,34 milions, un 5% més, per la incorporació de dos nous consejeros

MADRID, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, va percebre en 2018 un salari fix de 500.000 euros, la mateixa quantitat que l'exercici anterior.

Així mateix, altres dos consellers executius del banc, José Sevilla, conseller delegat, i Antonio Ortega, director general de Persones, Mitjans i Tecnologia, van rebre la mateixa retribució fixa.

Segons consta a l'informe de retribucions fet públic avui per l'entitat, Goirigolzarri, Sevilla i Ortega van generar a més una retribució variable de 300.000 euros que començaran a cobrar a partir de l'any 2022 i que acabaran de percebre el 2024. En aquesta suma s'inclou tant la variable anual com la de plurianual.

La meitat d'aquests 300.000 euros s'abonaran en metàl·lic, mentre que l'altre 50% serà percebut en accions de Bankia.

Les accions que es lliurin en compliment de la retribució variable no podran vendre's fins a un any després de la seva entrega als consellers.

CARLOS EGEA, SENSE VARIABLE

Per la seva banda, el quart conseller executiu de Bankia, Carlos Egea, va obtenir una retribució fixa de 232.000 euros durant el passat exercici i no va percebre retribució variable perquè així ho estableix el seu contracte, segons l'informe publicat per l'entitat.

Els altres consellers de l'entitat, de caràcter no executiu, tenen estipulat un ingrés anual de 100.000 euros anuals. Aquests consellers no reben import addicional algun en concepte de dietes d'assistència ni retribució per la pertinença a comissions del consell d'administració. En aquest cas, Laura González Molero, nomenada consellera a la fi d'octubre, va percebre 15.000 euros.

Així, en el seu conjunt, el consell d'administració de Bankia va percebre el passat exercici 3,34 milions d'euros, un 5% més respecte als 3,18 milions de l'any precedent. Aquesta diferència s'explica per la incorporació de dos consellers més: Carlos Egea, que va ser nomenat conseller executiu el gener de 2018, i Laura González.

Goirigolzarri, Sevilla i Ortega no van cobrar remuneració variable ni en 2012 ni en 2013, mentre que en els exercicis 2014 i 2015 van renunciar a aquesta, malgrat haver complert els objectius establerts.

3.000 MILIONS RETORNATS AlS CONTRIBUENTS

Durant aquests anys, Bankia ha retornat als contribuents 3.083 milions d'euros, xifra que comptabilitza el dividend que es té previst distribuir l'abril vinent.

Una vegada s'efectuï aquest pagament, Bankia haurà abonat als seus accionistes dividends per import de 1.517 milions d'euros.

Així mateix, l'entitat ha retornat als inversors minoristes que van acudir a l'OPS de 2011 i més de 4.500 milions d'euros.

El pla de retribucions dels consellers executius del banc té com a objectiu incentivar l'assoliment sostenible dels objectius estratègics del banc, alinear el seu sistema retributiu amb les recomanacions dels organismes supervisors i aconseguir la màxima motivació i fidelització dels directius, segons detalla Bankia.

Els emoluments variables percebuts pels consellers compten amb certes salvaguardes per a la seva meritació. Així, estan subjectes a l'evolució futura de l'entitat, en establir-se mecanismes de reducció de l'import a cobrar, la qual cosa es coneix com a clàusules malús, o, fins i tot, cancel·lar els pagaments (clàusula clawback) si concorren determinades circumstàncies, com que l'entitat incorri en pèrdues, suspengui exàmens de solvència o es vulneri el codi ètic i de conducta del banc.