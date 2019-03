El Govern "aposta per un urbanisme transformador" en la jornada 'La ciutat amb ulls de dona'

Publicado 5/3/2019 14:45:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha organitzat aquest dimarts la jornada sobre Urbanisme de Gènere i Disseny Urbà Integrador 'La ciutat, amb ulls de dona' en la qual ha reiterat l'aposta del Govern per un "urbanisme que aspiri a ser una eina de transformació".

En un comunicat, el director general d'Ordenació del Territori del Govern, Lluís Corral, ha precisat que la ciutat és "el marc en el qual transcorren les relacions socials i que no pot ser indiferent a les mateixes".

Així, Corral ha recordat que l'actual Llei d'Urbanisme de Balears estableix un marc normatiu que ha de permetre que "l'urbanisme proporcioni solucions al desenvolupament sostenible de les ciutats" i ha afirmat que s'ha passat d'una dimensió purament edificativa a una dimensió "molt més àmplia" que, segons ha apuntat, garanteix l'accés universal a la ciutat a la ciutadania independentment de la seva situació vital.

Per la seva banda, la degana del Coaib, Marta Vall·Llossera, ha destacat l'objectiu de l'urbanisme actual "hauria de plantejar-se sota els paràmetres de la sostenibilitat entesa com l'equilibri entre objectius d'eficiència econòmica, igualtat o justícia social, així com de conservació i protecció del medi ambient".

En la jornada, organitzada per la Conselleria i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (Coaib), han participat les arquitectes Martha Fonseca, Helena Cardona i Cristina Llorente, a més de la doctora en geografia, sociologia i ciències polítiques María Antonia Carboner.