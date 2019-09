El Govern aprova un decret amb ajudes mensuals de 438 euros per a fills de víctimes de violència de gènere

Publicado 23/8/2019 17:19:26 CET

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un decret d'ajudes per a menors víctimes de violència de gènere o conjugal, que preveu una ajuda de 438,88 euros mensuals per a fills orfes o els progenitors dels quals sofreixin una discapacitat com a conseqüència d'una agressió d'aquest tipus.

Així ho ha anunciat aquest divendres la consellera d'Assumptes Socials, Fina Santiago, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. L'ajuda és complementària a altres prestacions del sistema públic -de fet, existeix una ajuda estatal- i equival al 80 per cent de l'IPREM mensual.

Segons ha especificat Santiago, en els últims 14 anys s'han registrat 12 casos de menors orfes per un cas de violència masclista o conjugal -o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal-.

També podran acollir-se menors quan un dels seus progenitors sofreixi un grau de discapacitat igual al 33 per cent o superior com a conseqüència d'haver estat víctima de violència masclista, en cadascun dels seus supòsits, per la qual cosa des del Govern han remarcat que el decret autonòmic va "més enllà" de l'ajuda estatal.

Els menors víctimes de la violència masclista o conjugal podran rebre aquesta prestació fins que compleixin 22 anys i, excepcionalment, fins que facin 25 si cursen estudis acadèmics o formatius.