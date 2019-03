El Govern aprova un decret per garantir la pesca amb arts de tir tradicionals

Publicado 15/3/2019 15:10:05 CET

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del Decret pel qual s'estableix el nou Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tir tradicionals en aigües de Balears.

"L'aprovació del text permetrà al Govern demanar una nova exempció al Reglament del Consell Europeu relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers al mar Mediterrani", ha explicat en roda de premsa.

A Balears és tradicional l'ús d'arts de tir coneguts com jonquillera i artet per a gerret o gerretera, que s'utilitzen per capturar jonquillo, cabotí i gerret.

El Reglament europeu estableix, no obstant això, una sèrie de prohibicions i limitacions per a diverses arts, entre les quals les de tir.

Així i tot, la normativa preveu la possibilitat de concedir exempcions amb l'aprovació prèvia per part dels estats membres de plans de gestió d'aquestes modalitats en les aigües territorials respectives.

Mitjançant el Decret 46/2013, de 4 d'octubre, el Govern ja va aprovar un pla de gestió mitjançant el qual la Comissió Europea va aprovar, al seu torn, un reglament d'execució que establia una exempció per a Balears pel que fa a la distància mínima de la costa i la profunditat marina mínima en el cas de les xarxes de tir des d'embarcació per a la pesca del jonquillo, cabotí i gerret.

Atès que aquest reglament d'execució tenia una vigència de tres anys, és necessària la redacció d'un altre decret que aprovi un nou pla de gestió que incorpori les novetats i millores derivades dels resultats de seguiment durant els anys de vigència del Pla de Gestió anterior.

Així, s'ha considerat pertinent modificar alguns dels aspectes tècnics del Pla de Gestió anterior, com la inclusió dels fons de posidònia com a aptes per a la pràctica d'aquesta modalitat.

Al mateix temps, s'han revisat els llindars mínims de sostenibilitat incorporant les dades corresponents als anys 2013-2017.

L'objectiu primordial d'aquest nou pla de gestió és mantenir el nivell actual d'explotació, que, d'acord amb el registre històric de les descàrregues, es manté dins dels marges d'una explotació sostenible, evitant l'increment d'esforç derivat d'un augment hipotètic en el registre i la potència de les embarcacions autoritzades.