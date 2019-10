El Govern atorga 180.000 euros en ajudes per a inclusió social i esport femení

Publicado 17/10/2019 10:33:56 CET

Per a integració social es destinen 60.000 euros; per a formació esportiva per a dones, 20.000 euros i per a equips femenins i mixts, 100.000 euros

La Conselleria d'Assumptes Socials i Esports ha publicat la resolució de les línies d'ajudes per donar suport a accions d'inclusió social i l'esport femení, que estan dotades amb un total de 180.000 euros.

Segons han informat des del departament del Govern, una part de les ajudes estan destinades a afavorir la integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l'esport, una altra està destinada a cursos de formació tècnica esportiva per a dones i una altra per a equips femenins i mixts de categoria nacional, per a l'any 2019.

Tal com han explicat, la convocatòria d'aquestes ajudes té un triple objectiu. En primer lloc, una de les finalitats és atorgar ajudes a projectes destinats a la integració social de nens i joves en risc d'exclusió social mitjançant la pràctica esportiva continuada i a projectes d'esport adaptat.

D'altra banda, té la finalitat de subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a Balears.

L'últim objectiu és subvencionar els clubs esportius de Balears amb equips femenins i mixts d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin Balears durant el 2019.

Quant a les ajudes per a projectes destinats a integració social i projectes d'esport adaptat, la partida és de 60.000 euros; per a les ajudes de formació tècnica esportiva per a dones es destinen 20.000 euros, i per a les ajudes a equips femenins i mixts de categoria nacional es destinen 100.000 euros.

En 2018, la partida dels equips femenins tenia un pressupost de 60.000 euros, per la qual cosa, en aquesta convocatòria, ha augmentat en un 66%. El Govern destaca que aquesta línia d'ajudes a equips femenins i mixts se suma a les ja existents per a clubs esportius.

Tal com han explicat, és una ajuda extraordinària que té com a objectiu fomentar, visibilitzar i normalitzar l'esport femení, reptes marcats en la línia de foment de la igualtat en l'esport que es vol continuar potenciant durant la legislatura actual.