El Govern autoritza destinar 1,2 milions per cobrir les despeses del Tribunal d'Arbitratge i Mediació en 2019

Publicado 25/1/2019 17:50:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres el pagament d'una subvenció nominativa per un import d'1,2 milions euros per cobrir les despeses de la Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib) per a l'any 2019, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Així ho ha anunciat aquest divendres la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa i ha explicat que aquests recursos permetran a l'organització cobrir les despeses que estiguin derivats de la seva activitat de resolució de conflictes laborals individuals, col·lectius i plurals.

En aquest sentit, Costa ha detallat que en l'atorgament d'aquesta subvenció, "concorren raons d'interès públic", ja que l'actuació del Tamib és "preceptiva com a òrgan de conciliació prèvia als conflictes individuals i col·lectius suscitats entre els empresaris i els treballadors o les respectives organitzacions, en substitució de la instància administrativa".

CONVENI CONSELLS INSULARS

D'altra banda, la portaveu ha informat que el Consell ha autoritzat a la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme --en la qual està integrada la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic-- a signar el Conveni per a la modernització de la xarxa interadministrativa dels serveis entre l'Administració autonòmica i cada Consell insular.

En aquest sentit, s'ha explicat que la finalitat del conveni és "afavorir la interconnexió entre les administracions públiques dels àmbits europeu, estatal, insular i local" i, d'aquesta forma, "facilitar les relacions dels ciutadans i les ciutadanes amb les administracions públiques".